Tsunoda yarışa pit yolundan başlayacak

Tsunoda, Cumartesi günü yapılan sıralama turlarının ilk bölümünde kaza yaptı. İkinci virajda pistten çıkmasının ardından bariyerlere giren Japon pilot, kırmızı bayrağın çıkmasına neden oldu.

Tsunoda bu kazasından önce tur zamanı çıkaramamıştı ve yarışa 20. sırada başlayacaktı. AlphaTauri, hasarın boyutunu değerlendirdikten sonra, farklı taban versiyonuna geçti ve bu taban, Tsunoda'nın sıralama turlarında kullandığı versiyonla aynı özelliklere sahip olmayacak. AT02'nin süspansiyonları ve vites kutusu da değiştirildi.

Kapalı park (parc fermé) yönetmeliklerine göre, Tsunoda aracında istenilen değişikliklerin yapılmasına izin verilmesi için, Japon pilotun yarışa pit yolundan başlayacak.

Kazasının ardından konuşan Tsunoda şu ifadeleri kullandı: ''Bu benim hatamdı ve ekipten özür dilerim. Birinci virajda sarı bölüme çok alıştım ve sonrasında da spin attım. Bariyerlerle temas etmemek için güçlü şekilde fren yaptım ancak geri giderken buzda kayar gibi kaydım.''

''Oldukça hafif bir olaydı ancak araçta hasar var ve ekip bu hasarların yarışa kadar giderilmesi için çok çalışmak zorunda kaldı. Onlara teşekkür edebilmenin en iyi yolu, iyi bir yarış çıkarmak olacak. Burada geçiş yapabilmek zor ama her turda güçlü ataklar yapmaya çalışacağım ve elime geçen her fırsatı değerlendireceğim.''

Fransa Grand Prix'sinin sıralama turlarında yaşanan olay, çaylak pilotun Emilia Romagna Grand Prix'sinden sonra sıralama seansının başında yaptığı ikinci kaza oldu.

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