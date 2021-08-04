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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Tsunoda: ''Yarışa kadar, geçirdiğim en kötü hafta sonuydu''

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AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Macaristan Grand Prix'si hafta sonunun yarışa kadar geçirdiği en kötü yarış hafta sonu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tsunoda: ''Yarışa kadar, geçirdiğim en kötü hafta sonuydu''

Japon çaylak Formula 1'deki ilk yılında bazı zamanlar biraz zorlansa da, son altı yarışın dördünden puan alabildi.

Tsunoda bu hafta sonuna aslına çok güçlü performanslarla başlamadı. Hungaroring'deki birinci antrenman turlarında kaza yapan Japon pilot, zayıf bir sıralama seansı geçirdi ve takım arkadaşının beşinci tamamladığı seansın ilk bölümünde elenerek yarışa 16. sıradan başladı.

Ancak birinci turun ilk virajında yaşanan kaostan kaçmayı başaran Tsunoda, sıralamada kendini önlere çıkarmayı başaran isimlerden oldu.

Yarıştan sonra basına konuşan Japon pilot, ''Benim için, yarışa kadar geçirdiğim en kötü hafta sonuydu.''

''İyi analizler yapmalıyım, sorunun ne olduğu üzerinde çok çalışmalıyım ve Spa'ya böyle geri dönmeliyim.''

''İlk turdaki irinci virajda çok büyük bir kaza vardı ve beşinci sıraya atlayabildim.''

''Sonrasında hızımız normaldi. Tüm hafta sonu boyunca aracın dengesiyle mücadele ettim ve yarışta, özellikle de sona doğru gerçekten çok mücadele ediyordum. Bu problemi çözmeliyim.''

''Ancak sonunda altıncı ve yedinci sırada yarışı tamamladık ve 16. sıradan geldiğim için mutlu olmalıyım. Bu normal bir yarış olsaydı, puan alabilir miydim bilmiyorum.'' dedi.

Tsunoda'nın bir önünde bitiren Pierre Gasly de birinci virajdaki karmaşadan kurtulabilse de, Red Bull araçlarına çarpmamak için verdiği uğraşların sonucunda virajı geniş alarak gridin gerisine düştü.

''Beşinci sıradan başladım ve muhtemelen bu umabileceğimiz en iyi sonuçtu. Birinci virajda neredeyse ben de yarış dışı kalacaktım. Sonra tekrar başladık ve en hızlı turu alarak yarışı altıncı sırada bitirdim.''

''Bir nedenden dolayı yakıt tasarrufu yaptık, bu yüzden [yarış boyunca] çok fazla zorlamadık. Birçok olumlu yan vardı ancak kesinlikle şampiyonada fazla puan kaybettik fakat bu kontrolümüz dışındaydı.''

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