Tsunoda: "Yarış boyunca hiçbir şey yapamadık"

Silverstone'a aracını tamamen değiştirerek gelen AlphaTauri hiç şüphesiz ki en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.

Sıralama turlarını ilk bölümde noktalayan takım, yarışta da varlık gösteremedi ve Yuki Tsunoda ile 16, Nyck de Vries ile 17. olarak puan alamama serisini altı yarışa çıkarttı.

Mücadelenin ardından konuşan Tsunoda, genel itibariyle karamsardı.

Tsunoda "Gerçekten zor bir yarış oldu. Nedenini biliyoruz ama evet, zorlayıcıydı."

"Tüm yarış boyunca pek bir şey yapamadık, bu yüzden oldukça utanç vericiydi.

"Dürüst olmak gerekirse gerçek performansımızı bilmiyorum, çünkü performansım da pek iyi değildi, dikkatim çok dağıldı.

"Aracı tam performansımda sürdüğümü hissetmedim, ancak güncellemelere devam etmemiz gerekmekte."

"Umarım işler Macaristan'da daha iyiye gider. Önceki yarışlarda iyi olduğumuz tarzda virajlar var, nasıl gideceğini göreceğiz."