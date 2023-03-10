Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bu yılki aracın en büyük zaaflarından birisinin düzlük hızı eksikliği olduğu görüşünde.
Sezon başlamadan önce AlphaTauri'nin patronu Franz Tost takımın hedefinin takımlar şampiyonasında altıncılık olduğunu söylemişti fakat Bahreyn'deki ilk yarış, bunu başarmanın kolay olmayacağını gösterdi.
Şu anda Aston Martin'in içerisinde bulunduğu en iyi dört takım, diğerlerine kıyasla avantaja sahip. Ayrıca Alpine ve Aston Martin, orta grubun başını çekiyor gibi görünüyor.
Bu yıl Williams'ın büyük bir adım atmasıyla, orta grupta ciddi yavaş bir takım kalmadı. Dolayısıyla rekabet her zamankinden daha fazla.
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, AT04'ün pek çok zayıflığı olduğunu ve bunların başında yol tutuş ve düzlük hızının geldiğini söyledi.
Tsunoda şunları söyledi: "Yarışın başında birkaç sıra kaybettim ve tempo yakalamakta büyük sorun yaşadım."
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Hızımız görmeyi istediğimiz noktada değil. Diğer araçların arkasında sürüyordum ve virajlarda sürekli kayıyordum, bu da lastiklerin aşırı ısınmasına neden oluyordu."
"Araç bir bütün olarak pistte yeterince yol tutmuyor. Umarım sezon ilerledikçe bu durumu düzeltebiliriz."
"Bu konuda ne kadar erken gelişirsek o kadar iyi olur, aksi takdirde Bahreyn'deki sonuçlar yıl boyunca devam edecek."
"Şu anda DRS olmadan Williams'tan 12 km/s daha yavaşız, ki bu oldukça fazla. Araçta çok fazla sürüklenme var, diğer yandan da virajlarda tutuş eksikliğimiz var."
"Daha fazla yol tutuşa ve daha az sürüklenmeye ihtiyacımız var."
Tsunoda'nın yorumları, AT04'ün aerodinamik anlamda pek de verimli olmadığını gözler önüne seriyor.
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