Tsunoda: "Verstappen'e karşı savaşmaya hazır hissediyorum"

Tsunoda çoğu zaman hızlı olduğunu kanıtlamış olsa da, özellikle gride ilk geldiği zamanlardaki öfkesi o dönemde çok konuşuldu.

Japon pilot, duygularını kontrol altına almanın geleceği için kilit önem taşıdığını kabul etti: Sadece daha iyi bir tutarlılık seviyesine ulaşmak için değil, aynı zamanda Red Bull'da Max Verstappen'in yanına getirilebilecek isimlerden biri olduğunu göstermek için.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Tsunoda'nın henüz bu baskıya dayanabilecek bir pilot olduğuna ikna olmasa da bu sezon performansını bir adım daha ileriye taşıyan Tsunoda, Red Bull terfisi için iddiasını ortaya koymaktan çekinmiyor.

Autosport'a özel bir röportaj veren Tsunoda, "Artık daha eksiksiz bir sürücü olduğuma inanıyorum."

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Dışarıdan bir bakış açısıyla baktığımda, daha önce tek tur performansım ya da sürüşüm iyi olsa bile, telsiz iletişimim ve duygusal kontrolüm oldukça eksikti."

"Üst düzey bir takıma gitmek istiyorsanız bu şeyler çok önemli olacaktır çünkü üst düzey takımlar daha eksiksiz bir sürücü bekliyorlar."

"Şimdi kendimi hazır hissediyorum, son birkaç yarışta bunları başarabildim."

"Kendime inanıyorum. Daha fazla kontrollü ve daha tutarlıyım. Yapmam gereken bu, söylentilere ya da başka şeylere odaklanmak yerine sadece buna odaklanmalıyım." şeklinde konuştu.

Red Bull danışmanı Helmut Marko'dan güçlü bir destek alan Tsunoda, sezonun ikinci yarısında da istikrarlı bir performans göstererek Red Bull'daki diğer isimleri de etkilemeyi umuyor.

RB'nin bu sezon elde ettiği 34 puanın 22'sini alan Tsunoda, "Performansımın farkındalar ve bundan memnunlar."

"Bu yüzden sözleşmemi gelecek yıl için uzattılar, yani her şey çok açık."

"Tek yapmam gereken performansımı sürdürmek ve onları mutlu etmeye devam etmek. Eminim ki sonrasında her şey kendiliğinden gelecektir."

"Sadece yapabileceklerime odaklanıyorum ve açıkçası kendimi daha yüksek pozisyonlara; özellikle Max'e karşı savaşmaya hazır hissediyorum. Ama buna onlar karar vermeli." dedi.