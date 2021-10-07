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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Tsunoda: "Verstappen ile takım arkadaşı olmak isterdim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Motorsport.com Türkiye'nin sorularını yanıtlayan AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Max Verstappen ile takım arkadaşı olmak istediğini belirtti.

Tsunoda: "Verstappen ile takım arkadaşı olmak isterdim"

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak, çarşamba günü AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ile bir araya geldik ve kendisine bazı sorular yönelttik.

Bu yıl Formula 1'e katılan Tsunoda, başlangıçta iyi performans gösterse de, sonrasında hatalar yaptı ve birçok kazaya karıştı.

Bu sebeple yoğun eleştiriler alsa da, gelecek yıl takımda kalmayı sürdürecek.

Bu hafta sonu ilk kez Intercity İstanbul Park pistinin tadına bakacak olan Japon sürücü, sözlerine, pistle ilgili görüşlerini belirterek başladı.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen Yuki, "Simülatörde İstanbul Park için epey çalışma yaptım. Çok mücadeleci ve zorlayıcı bir pist gibi görünüyor."

"Özellikle 8. viraj fiziksel açıdan zorlayıcı görünüyor. 8. virajı Formula 1 araçlarıyla tam gaz geçeceğimizi düşünüyorum. Yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Türkiye benim için yeni bir pist olacak. Daha önce orada hiç yarışmadığım için ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Ancak puan kazanmaya çalışacağım. Hedefimiz bu olacak." dedi.

Japon pilot, bu yıl şimdiye kadar gösterdiği performansa 10 üzerinden 5 veya 6 verebileceğini söylerken, sezon başındaki en büyük hatasının "fazla güvenle yarışmak" olduğunu belirtti.

Yuki, "Sezon başından beri gösterdiğim performans için kendime 10 üzerinden 5 ya da 6 veririm." derken, sezon başına dönseydi neyi değiştireceği sorulduğunda, "Sezon başında biraz fazla güvenle yarışıyordum. Belki biraz daha sakin kalıp keyfini çıkarabilirdim. Ancak dürüst olmak gerekirse, sürüş açısından pek bir şeyi değiştirmezdim." dedi.

Sonrasında Tsunoda'ya griddeki pilotlardan biriyle takım arkadaşı olmak isteseydi, bu pilotun kim olacağını sorduk.

Bu soru üzerine pek fazla düşünmeyen Yuki, direkt olarak "Max Verstappen." cevabını verdi.

Yuki son olarak gelecek yılki araçlar hakkında da şu sözleri paylaştı: "Gelecek sene her takım, her pilot için gerçekten zorlayıcı olacak. Silverstone'da gördüğüm araç, bugünkü araçlardan tamamen farklı bir araçtı. Ancak onlar geçişi arttırmaya çalışıyorlar. İzleyiciler için eğlenceli olacağını düşünüyorum."

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