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Tsunoda ve Stroll pit yolunda hız sınırını aşarak para cezası aldı

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ve Aston Martin pilotu Lance Stroll, pit yolunda hız sınırını aştıkları için para cezası alarak hafta sonunun siftahını yaptılar.

Altay Gök
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

İlk antrenmandaki güvenlik kamerası arızası nedeniyle 90 dakika süren ikinci antrenman seansı esnasında pit yolunda hız sınırını aşan Stroll ve Tsunoda, bu nedenle inceleme altına alındı.

İncelemenin ardından iki pilot alışıldığı üzere para cezası aldı.

Montreal'de 80 km/s olan hız sınırını sadece 0.4 km/s aşan Tsunoda bir nevi şanssızdı, yine de 100 Euro para cezasından kurtulamadı.

Stroll ise tam 97.8 km/s gibi bir rakama çıkarak 17.8 km/s'lik bir ihlalde bulundu, bu nedenle 1000 Euro para cezasına çarptırıldı!

İyi haber, iki sürücünün de ceza puanı almamış olması, nitekim sene başında ceza sisteminde değişikliklere giden FIA artık nispeten ufak kabahatlere ceza puanı vermiyor.

Hem Stroll, hem de Tsunoda beş ceza puanına sahip.

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