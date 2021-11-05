Tsunoda ve Stroll grid cezası aldı!

Bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'sinde bazı grid cezalarının olması zaten beklenen bir şeydi.

İlk antrenman seansı öncesinde açıklama yayınlayan FIA, iki aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Aston Martin pilotu Lance Stroll ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiler.

Tsunoda yeni bir MGU-K alırken, Stroll fazladan kontrol elektroniği aldı. Ayrıca bu iki pilota ek olarak Sergio Perez'in yeni bir egzoza geçtiği de doğrulandı.

Böylelikle hem Tsunoda hem de Stroll, Meksika Grand Prix'si için grid cezası almış oldular. Her iki sürücü de pazar günkü yarışa en geriden başlayacaklar.