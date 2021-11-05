Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marko: "Bottas umarım kalan yarışlarda form olarak geride kalır" Sonraki / Hamilton, pist sınırı ihlali nedeniyle antrenmandan sonra incelenecek
Formula 1 / Meksika GP Haberler

Tsunoda ve Stroll grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ve Aston Martin pilotu Lance Stroll, yeni güç ünitesine geçmelerinin ardından grid cezası aldılar.

Tsunoda ve Stroll grid cezası aldı!

Bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'sinde bazı grid cezalarının olması zaten beklenen bir şeydi.

İlk antrenman seansı öncesinde açıklama yayınlayan FIA, iki aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Aston Martin pilotu Lance Stroll ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiler.

Tsunoda yeni bir MGU-K alırken, Stroll fazladan kontrol elektroniği aldı. Ayrıca bu iki pilota ek olarak Sergio Perez'in yeni bir egzoza geçtiği de doğrulandı.

Böylelikle hem Tsunoda hem de Stroll, Meksika Grand Prix'si için grid cezası almış oldular. Her iki sürücü de pazar günkü yarışa en geriden başlayacaklar.

paylaşım
yorumlar
Marko: "Bottas umarım kalan yarışlarda form olarak geride kalır"
Önceki haber

Marko: "Bottas umarım kalan yarışlarda form olarak geride kalır"
Sonraki haber

Hamilton, pist sınırı ihlali nedeniyle antrenmandan sonra incelenecek

Hamilton, pist sınırı ihlali nedeniyle antrenmandan sonra incelenecek
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı Meksika GP
Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç" Meksika GP
Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı Meksika GP
Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Son Haberler

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı
Formula 1 Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.