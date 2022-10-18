Tsunoda ve De Vries, 2023'te ilginç bir rekoru kıracak

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AlphaTauri, 2023 Formula 1 sezonu için Pierre Gasly'nin yerine Nyck de Vries'ı getirme kararı alırken, takım arkadaşı son iki yıldır İtalyan ekipte yarışan Yuki Tsunoda olacak.

Tsunoda şu anda 159 cm ile gridin en kısa pilotu konumunda ve De Vries'ın da en kısa isimlerden biri olduğu biliniyor.

Şimdi bu ikilinin takım arkadaşı olmasıyla, yeni bir rekor da kırılacak. Buna göre Tsunoda ve De Vries, en kısa ikili olarak tarihe geçecekler.

Sky Sports muhabiri Ted Kravitz'e göre, Tsunoda ve De Vries, 2008 yılında Super Aguri'de yarışan Anthony Davidson ve Takuma Sato'ya ait olan bu rekoru ellerine geçirecekler.

Super Aguri için yarıştıkları dönemde ikilinin boy ortalaması 165 cm'di (Davidson 166 cm ve Sato 164 cm ).

AlphaTauri pilotların boy ortalaması ise 163 cm olacak ( De Vries 167 cm ve Tsunoda 159 cm).

Şu anda gridin en uzun boylu pilotları 186 cm ile Alex Albon ve Esteban Ocon.