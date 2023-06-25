Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, üst düzey bir takımda yer almaya sıcak baktığını söylüyor.
Yuki Tsunoda, son dönemde performansını artırdı ve önceki iki yılla kıyaslandığında yeteneğini daha da net ortaya koyuyor.
Adı Sergio Perez'in Red Bull koltuğuyla anılıyor fakat Japon pilot bunun kısa vadede olmayacağı görüşünde.
Honda'nın da desteğini alan Tsunoda, Ge me Sport'a şöyle konuştu: "Checo'nun gelecek yılın sonuna kadar sözleşmesi var ve Red Bull'un ondan memnun olduğunu düşünüyorum."
"Bu yüzden sadece kendime ve değerimi artırmaya odaklanmam gerekiyor."
"Her halükarda her şeyi zaman gösterecek. Şu anda AlphaTauri'de olmak ve yeteneklerimi tüm takımlara göstermek harika. Sadece Red Bull'un değil, diğerlerinin de dikkatini çekmek güzel."
"Formula 1'de kariyerime hangi takımda devam etmek istediğimi veya genel olarak ne yapmak istediğimi şu anda seçemem. Red Bull seçim yapmaya devam edecek ve ben de kariyerimin devamı için çeşitli seçeneklere sahip bir yarışçı olmak istiyorum."
"Elbette son birkaç yılda istikrarlı şekilde başarılı olan bir takıma katılmak isterim. Belki bir gün AlphaTauri bu üst düzey takımlar arasında yer alır ve başka bir yere gitmeme gerek kalmaz."
"Ancak, dikkat çekmek iyi bir şey çünkü bu senin değerini gösterir. Biz pilotlar olarak her zaman bu tür şeylere seviniriz."
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