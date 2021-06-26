Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”

AlphaTauri, Steiermark Grand Prix’sinde hafta boyunca güçlü bir performans sergilemişti ve bunu sıralama turlarına da yansıttılar.

Takımın iki pilotu da sıralamaların üçüncü bölümüne kalırken Pierre Gasly, 1:04.236’lık turuyla 6. Sıraya yerleşti ve Tsunoda, 1:04.514 ile seansı 8. olarak tamamladı. Bu, çaylak pilotun Formula 1 kariyerinde aldığı en iyi sıralama sonucu oldu.

Sıralamaların ardında konuşan Tsunoda, oldukça iyi bir gelişme gösterdiğini ve sonucundan memnun olduğunu söyledi.

Japon pilot, “Evet, geçen haftaya kıyasla çok iyi bir adım attık çünkü Fransa’da sıralamaların ilk bölümünde kaza yapmıştım ve bu yüzden, [bu haftaya] iyi bir başlangıç oldu.”

“İlk antrenmandan itibaren hızlıydık ve takım çok iyi bir iş çıkardı. Benim açımdan ise çok rahat bir hafta sonuydu ve sıralamalarda sadece her şeyi bir araya getirmem gerekti.”

“Sonuç olarak her şeyi bir araya getirebildim ve ilk sekize girdim. Mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tsunoda, Fransa’daki yarışın ardından yaklaşımını değiştirdiğini çünkü öncesinde çok aceleci davrandığını söyledi.

“Özellikle son 6 ya da 7 yarışta çok aceleci davrandım. Kendimi çok hızlı bir şekilde geliştirmeye çalıştım. Bu F2’ye kadar işe yarıyordu çünkü aracı kontrol etmek çok daha kolaydı.”

“Ancak F1’de sınırı çok az aştığınız anda bile kolayca duvara çarpabiliyorsunuz ve spin atabiliyorsunuz.”

“Özellikle Fransa’dan bu dersi çıkardım ve bu haftaya farklı bir yaklaşımla geldim. Açıkçası bu işe yaradı bu yüzden gelecek için daha iyi olacak.”

Ardından Tsunoda’ya Helmut Marko ile konuşup konuşmadığı soruldu ve Tsunoda gülerek “Evet, bana işe yarar tavsiyeler verdi.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Diğer yandan Fransa’da olanlardan dolayı bu sohbetten çok keyif almıyordu.”

“Üzerimde biraz baskı yarattı ama sonunda ilk sekizde yer aldım. Umarım bu sayede, cuma gününden önceki kadar stresli değildir.”

“İlk adım sıralamalardı ama şimdi onu mutlu etmek için puan almam gerekli. Umarım yarın aptalca hatalar yapmam. Fakat şu anda sanırım mutludur.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images