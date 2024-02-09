Tsunoda: "Umarım Red Bull'la savaşabiliriz"

AlphaTauri bu yıl takım adını RB olarak değiştirdi ve takımın özellikle teknik departmanını büyük oranda değiştirdi.

Tsunoda, değişiklikler sayesinde sadece ilk on içerisinde mücadele etmek değil, ön tarafta yarışmak istiyor.

Japon pilot, "Son iki yılda elde ettiğimiz başarılardan tamamen memnun değiliz."

"2023'te sezonun ikinci yarısında rakiplerimizle mücadele etmeyi başardık fakat ilk bölümde ciddi sorunlarımız vardı."

"Bu yıl sezonun başından itibaren rekabetçi olmayı ve daha iyi sonuçlar için mücadele etmeyi bekliyoruz."

"Takım başarıya çok aç ve bu olumlu bir şey. Takımın 2021'de rekabetçi bir aracı vardı ve bu sezon bu sonuçları tekrarlamamız gerekiyor."

Yuki Tsunoda, Racing Bulls Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Aramıza çok deneyimli bir ekip katıldı. Onlarla birlikte çalışarak daha fazla ilerleme kaydedebileceğimi, yeni bilgiler edinebileceğimi ve daha iyi olabileceğimi düşünüyorum."

"Alan Permane Renault ile şampiyon oldu - takım için gerekli olan özel bir düşünce tarzına sahip."

"Amacımız sadece ilk onda bitirmek değil. Umarım bir noktada Red Bull Racing ile mücadele edebiliriz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum."

Yuki, 2024 için özel hedefleri sorulduğunda şunları söyledi: "Tüm değişiklikler ve yeni deneyimli profesyonellerin gelişi göz önüne alındığında, oldukça yüksek beklentilerimiz var."

"Aynı zamanda, yeni çalışanların tam olarak adapte olmak için zaman gerektiğinden, her şeyin yerine oturması vakit alacak."

"Yani vakit gerekiyor, o nedenle ilk yarıştan itibaren ciddi bir mücadele içine girmemizi beklemiyorum."

"Laurent Mekies bizi gerçekçi olmaya teşvik ediyor, bu nedenle ilk birkaç yarışta ana görevimiz yeni personeli takıma adapte etmek."

"Öncelikle gelecek için sağlam bir temel oluşturmamız gerekiyor. Umarım araç hızlı olur ama sezonun ilk birkaç yarışı için özel bir beklentim yok."