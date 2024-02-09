Tsunoda: "Umarım Red Bull'la savaşabiliriz"
Visa Cash App RB sürücüsü Yuki Tsunoda, takımın yeni araçla Red Bull ile savaşabilmesini umuyor.
AlphaTauri bu yıl takım adını RB olarak değiştirdi ve takımın özellikle teknik departmanını büyük oranda değiştirdi.
Tsunoda, değişiklikler sayesinde sadece ilk on içerisinde mücadele etmek değil, ön tarafta yarışmak istiyor.
Japon pilot, "Son iki yılda elde ettiğimiz başarılardan tamamen memnun değiliz."
"2023'te sezonun ikinci yarısında rakiplerimizle mücadele etmeyi başardık fakat ilk bölümde ciddi sorunlarımız vardı."
"Bu yıl sezonun başından itibaren rekabetçi olmayı ve daha iyi sonuçlar için mücadele etmeyi bekliyoruz."
"Takım başarıya çok aç ve bu olumlu bir şey. Takımın 2021'de rekabetçi bir aracı vardı ve bu sezon bu sonuçları tekrarlamamız gerekiyor."
Yuki Tsunoda, Racing Bulls
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Aramıza çok deneyimli bir ekip katıldı. Onlarla birlikte çalışarak daha fazla ilerleme kaydedebileceğimi, yeni bilgiler edinebileceğimi ve daha iyi olabileceğimi düşünüyorum."
"Alan Permane Renault ile şampiyon oldu - takım için gerekli olan özel bir düşünce tarzına sahip."
"Amacımız sadece ilk onda bitirmek değil. Umarım bir noktada Red Bull Racing ile mücadele edebiliriz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum."
Yuki, 2024 için özel hedefleri sorulduğunda şunları söyledi: "Tüm değişiklikler ve yeni deneyimli profesyonellerin gelişi göz önüne alındığında, oldukça yüksek beklentilerimiz var."
"Aynı zamanda, yeni çalışanların tam olarak adapte olmak için zaman gerektiğinden, her şeyin yerine oturması vakit alacak."
"Yani vakit gerekiyor, o nedenle ilk yarıştan itibaren ciddi bir mücadele içine girmemizi beklemiyorum."
"Laurent Mekies bizi gerçekçi olmaya teşvik ediyor, bu nedenle ilk birkaç yarışta ana görevimiz yeni personeli takıma adapte etmek."
"Öncelikle gelecek için sağlam bir temel oluşturmamız gerekiyor. Umarım araç hızlı olur ama sezonun ilk birkaç yarışı için özel bir beklentim yok."
Son Haberler
Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"
Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak" Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"
Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"
Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"
Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?
Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi? Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?
McLaren, üç yeni sponsor açıkladı
McLaren, üç yeni sponsor açıkladı McLaren, üç yeni sponsor açıkladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar