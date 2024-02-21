Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

AlphaTauri, 2024 sezonu için yeniden yapılanmaya gitti ve takımın adı dahil pek çok değişikliğe uğradı. Yeni adıyla Visa Cash App RB, VCARB01 isimli aracını Bahreyn'de gerçekleşen sezon öncesi testlerde piste çıkardı.

Yeni aracının tasarımında Red Bull'dan aldığı birçok parçayı kullanan RB'nin ileri doğru bir adım atması bekleniyordu nitekim takımın bugünkü performansı da bunu doğruladı.

VCARB pilotu Tsunoda, ilk gün memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti."

"Herhangi bir sorun yaşamadık. İstediğimiz her planı uyguladık ve bu yüzden mutluyuz."

Tsunoda, VCARB01'in 2023 aracıyla arasında büyük bir fark olmadığını açıkladı ve aracı geliştirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu ekledi.

"Araçta geçen seneye kıyasla çok büyük bir fark yok."

"Demek istediğim, 2023'ün son yarışında biz araca güncellemeler getirdik ancak birçok takım bunu yapmadı."

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yani 2023'ün sonuna kadar gelişmeye devam ettik, bu yüzden bu sezon da neleri geliştirebileceğimizi bulmak için biraz zamanımız var."

"Ayrıca kurduğumuz yeni ekip sebebiyle de gelişmek zaman alacak, buna performansımız da dahil."

"Umarım bu yıl daha iyi olur ama araç zaten iyi görünüyor. Yine de testler devam ettiği için kesin bir şey söylemek zor."

Testin ilk gününde son Dünya Şampiyonu Max Verstappen 1:31.344'lük turuyla zirvede yer aldı, Red Bull pilotunu sırasıyla Lando Norris ve Carlos Sainz takip etti.

Tsunoda, hızlı olması beklenen Red Bull dışında pistte dikkatini çeken diğer takımlardan şu şekilde bahsetti: "Red Bull dışında Aston Martin iyi görünüyor, Ferrari de öyle."

"McLaren'ın ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum. Ama orta gruba baktığımda Williams'ın biraz performansını sakladığını hissediyorum."

"Bunun dışında şu ana kadar biz de kötü bir yerde değildik. Umarım bu şekilde devam edebiliriz, eğer ilk yarışta bunu başarabilirsek orta sıralarda yer alabiliriz. Beklentilerimiz açısından bu gerçekten iyi bir başlangıç olur."