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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Tsunoda, Tost'un kendisi için planladığı programdan keyif almamış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, İtalya'ya taşınmasının ardından AlphaTauri'nin kendisi için planladığı programdan keyif almadığını söyledi.

Tsunoda, Tost'un kendisi için planladığı programdan keyif almamış

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Red Bull'un kararıyla beraber ilk yarışlardaki sorunlarını çözebilmek adına İtalya'ya taşındı.

Geçen hafta tamamen İtalya'da vakit geçiren Tsunoda, Bakü öncesi şöyle dedi: "Bu yarış hafta sonuna biraz farklı bir yaklaşımla geldik. Fabrikanın bulunduğu İtalya'ya taşındım ve geçen hafta neredeyse her gün fabrikada vakit geçirim, mühendislerle çok fazla hazırlık yaptım. Evet, bence ilginç olacak çünkü benim için tamamen yeni bir şey."

"Umarım iyi şekilde çalışır. Azerbaycan'da ilk kez yarışacağım ve burası bir cadde pisti olarak Monako'ya benziyor. Bu yüzden araç ile iyi bir güvene ihtiyacım var ve aynı zamanda sıralama turlarından önce pisti öğrenmeliyim. Bu yüzden umarım geçen hafta ikinci seansta olduğu gibi aptalca hatalar yapmam, iki hafta önce yapmıştım. Güven yakalamaya çalışmalıyım. Deneyimlerimi kullanmalı ve bu hafta daha iyi olmalıyım."

"Buraya uyum sağlamak belki daha kolay olabilir ama Monako'dan sadece biraz daha kolay olur. Sonuçta bu bir cadde pisti. Hızlı olmak kolay değil. Zorlamaya devam edeceğim, simülatörde gördüğüm kadarıyla çoğu viraj aynı hızda ve hepsi 90 derecelik virajlardan oluşuyor. Bu yüzden 90 derecelik virajlarda iyi bir teknik yakalamam lazım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri at press conference

Yuki Tsunoda, AlphaTauri at press conference

Fotoğraf: FIA Pool

Tsunoda, İtalya'ya taşınması kararının Monako öncesi alındığını söyledi.

"Sanırım bana Monako'dayken söylendi. Cumartesi günü olduğunu hatırlıyorum. İkinci seansla alakası yoktu. Bence Red Bull durumdan memnun değildi ve AlphaTauri ile konuştu. Benim için büyük bir değişiklik olması iyi bir şey çünkü son üç ya da dört yarışlar geçirmediğimi düşünüyorum ve bir şeyleri değiştirmek adına farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Bu yüzden benim için İtalya'ya taşınmanın, mühendislerle daha fazla görüşme yapmanın, fabrikada daha fazla çalışma yapmanın ve araç hakkında daha fazla konuşma fırsatına sahip olmanın daha iyi olduğuna karar verdiler."

"Bu, benim için gerekten iyi bir karardı ve başlangıçta Red Bull'a İtalya'ya taşınmak istediğim söyledim. İlk başta hayır demişlerdi, bu yüzden olduğu şekilde bıraktım. Fakat şimdi İtalya'ya gidebilir ve takımla daha çok vakit geçirebilirim. Yani benim için olumlu oldu. İtalya'yı daha çok seviyorum. Yemekler güzel, hava da çok güzel. Yani benim için her şey olumlu. Umarım bu yarıştaki performansım için olumlu olur. Azerbaycan'da neler olacağını göreceğiz."

Tsunoda, Franz Tost'un gözetiminde neler yaptığını da açıkladı.

Tsunoda, " "Geçen hafta Monako'dan sonra doğrudan Faenza'ya gittim ve günüm Franz Tost'un programladığı gibi geçti. Saat 09:00'dan 11:00'e kadar spor salonundaydım, sabah hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. 11'den 12:30'a kadar mühendislik toplantısı vardı. Sonra öğle yemeğine gidip, İngiliz derslere katıldım. Çünkü İngilizcem mükemmel değil. Bu yüzden benim için İngiliz öğrenmek adına iyi bir fırsat oldu. Bu iyi bir şey."

"15:00 ila 16:30 arası tekrar mühendislik toplantısı ve 16:30'dan 18:00'e kadar tekrar spor çalışması vardı. Bunların çoğu Franz Tost'un planladığı şeyler ve geçen haftadan pek keyif almadım, fakat durum bu. Bence mühendislik çalışmaları araçla ilgili çok iyi bir anlayış kazandırıyor. Bu hafta için gerçekten iyi bir hazırlık oldu ve iyiydi. Spor salonunda normalden çok daha fazla zaman geçiriyorum. Bu yüzden umarım yılın sonuna kadar bir vücut geliştirici gibi olacağım! Fakat göreceğiz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track

Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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