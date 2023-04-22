Tsunoda: "Tost'un eleştirilerine rağmen takımda negatif enerji yok"

Faenza merkezli takım, 2023 sezonuna başlarken bazı geliştirme hedeflerini kaçırdığını itiraf etti.

İlk iki yarışta puan alamayan Tsunoda, kaotik Avustralya Grand Prix'sinde yalnızca bir puan alabildi. AlphaTauri şu anda Takımlar Sıralaması'nda dokuzuncu sırada yer alıyor ve Williams ile aynı puanda.

Yapılan zorlu başlangıç, takımın 2022'ye kıyasla bir ilerleme kaydedememesinin ardından takım patronu Tost'un mühendislerine artık 'güvenmediğini' söylemesine neden oldu.

Ancak Tsunoda'ya göre ekip, başlangıçtan dolayı hayal kırıklığına uğramış olsa da takımda herhangi bir negatif enerji yok.

Motorsport.com tarafından Tost'un yorumları sorulduğunda Tsunoda, "Takım olarak performans konusunda mutlu değiliz ama en azından her zaman pozitif kalıyoruz."

"Pist tarafında yaptıklarımızdan oldukça memnunuz, araçtan %100 performansı elde ettik ki en önemlisi de bu. Geliştirme tarafında da ne yönde ilerlememiz gerektiği konusunda oldukça netiz."

"Pist mühendisleri aracı daha iyi hale getirmek için %100 çaba göstermeye odaklanıyor ve Faenza'daki geliştirme ekibi de ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

"Takım olarak aynı yöne bakıyor olmamız iyi bir şey, bu yüzden hâlâ pozitif hissediyorum. Her zaman puanları hedefliyoruz, takımda herhangi bir negatif enerji yok." yanıtını verdi.

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Tsunoda'nın yeni takım arkadaşı Nyck de Vries de takımdaki atmosferin olumlu olduğunu düşünüyor ve takımın sezon içerisinde ilerlemesini umuyor.

De Vries, "Takımdaki hava gerçekten çok iyi."

"Ancak rekabetçi bir takımız ve sıralamada daha yukarılarda olmak istiyoruz."

"Açıkçası biraz daha yukarıda olmayı ve puan mücadelesi vermeyi istiyorduk, umarım sezon içerisinde o noktaya gelebiliriz." dedi.