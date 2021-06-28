Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"

Tsunoda, 10. sırada bitirerek bir puanla ayrıldığı yarış hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum, geçen haftaya kıyasla iyi bir adım attık. Dürüst olmak gerekirse, 10. sıradan daha iyi bir yerde bitirebileceğimiz daha iyi bir yol vardı. Ancak bu sonucu da kabul edebilirim, genel olarak iyi bir adım attık. Avusturya'da tempomuz gayet iyi. Sadece gelecek hafta için her şeyi birleştirerek, puanlar toplamaya çalışmamız gerek."

"Bence lastikleri kontrol edişim de iyiydi, Paul Ricard'a kıyasla iyi bir adım attım. Paul Ricard'da lastiklerim tamamıyla bitmişti ama burada yarışın sonunda da lastikleri kontrol ediyordum ve her şey iyi gitti."

"Bence iyi bir adım attık. Belki de Ferrarilerle kendimi karşılaştırmamam gerekiyor. Bence Ferrari'nin yarış temposu bugün çok iyiydi."

"Markalar Şampiyonası'nın geleceği için Ferrari'yle mücadele etmeliyiz bu yüzden daha çok zorlamam gerek. Bence tempomuz gayet iyi, özellikle de sıralama turlarında. Gelecek hafta her şeyi daha iyi yapmaya çalışacağız."