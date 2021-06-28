Tsunoda: "Tost, üzerimde baskı kurmuştu ama şu an mutludur"
Yuki Tsunoda, Franz Tost'un hafta sonu öncesinde üzerinde biraz baskı oluşturduğunu ancak onun bu yarışta aldığı sonuçla mutlu olacağını söyledi.
Tsunoda, 10. sırada bitirerek bir puanla ayrıldığı yarış hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum, geçen haftaya kıyasla iyi bir adım attık. Dürüst olmak gerekirse, 10. sıradan daha iyi bir yerde bitirebileceğimiz daha iyi bir yol vardı. Ancak bu sonucu da kabul edebilirim, genel olarak iyi bir adım attık. Avusturya'da tempomuz gayet iyi. Sadece gelecek hafta için her şeyi birleştirerek, puanlar toplamaya çalışmamız gerek."
"Bence lastikleri kontrol edişim de iyiydi, Paul Ricard'a kıyasla iyi bir adım attım. Paul Ricard'da lastiklerim tamamıyla bitmişti ama burada yarışın sonunda da lastikleri kontrol ediyordum ve her şey iyi gitti."
"Bence iyi bir adım attık. Belki de Ferrarilerle kendimi karşılaştırmamam gerekiyor. Bence Ferrari'nin yarış temposu bugün çok iyiydi."
"Markalar Şampiyonası'nın geleceği için Ferrari'yle mücadele etmeliyiz bu yüzden daha çok zorlamam gerek. Bence tempomuz gayet iyi, özellikle de sıralama turlarında. Gelecek hafta her şeyi daha iyi yapmaya çalışacağız."
Tsunoda, oldukça iyi bir ilk tur geçirmiş hatta üçüncü virajda 9. sıraya kadar yükselmişti. Tsunoda, startta agresif olduğunu belirtti ve "Şanslıydım! Normalde pozisyonlar kaybederdim ama bu sefer çok iyiydi. Diğer pistlere kıyasla daha agresif olmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
Japon pilot, sıralama turlarının son bölümünde Valtteri Bottas'ın engellediğinden dolayı 3 sıra grid cezası almıştı. Tsunoda'ya bu grid cezasının ona daha iyi bir sonuç engelleyip engellemediği soruldu. Tsunoda, bu soruyu "Evet, %100 engelledi. Ceza canımı fazlasıyla acıttı. Dürüst olmak gerekirse, bu ceza çok sertti. Bunu bir daha yapmamaya çalışacağım ayrıca mühendisler ve benim aramda radyoda yanlış anlaşılmalar oldu. Bunu tekrardan analiz ederek, bir daha yapmamaya çalışacağım ancak genel olarak ileriye doğru iyi bir adım attık." şeklinde yanıtladı.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Tsunoda, yarıştaki en büyük eksiğinin radyo iletişimi olduğunu söyledi ve devam etti: "Radyo iletişimimi, lastiklerdeki geri bildirimimi daha iyi yapabilirdim. Onlara [mühendisler] lastiklerle alakalı çok fazla geri bildirimde bulunmadım. Onlar da benim ne durumda olduğumu anlayamadılar. Onlar, daha aceleci olarak sürekli benim fazlasıyla zorlamamı istiyor."
"Ben de lastikleri [ikinci bölümün] başında fazlasıyla kullandım ve sonrasında önümdeki iki aracı geçebilecek kadar lastiğim kalmadı."
"Onlara tur tur lastiklerim hakkında geri bildirimde bulunursam belki de onlar benim durumumu tam anlamıyla anlayabilirler. Bugün yarışı 8. sırada bitirme şansım vardı. Gelecek yarış için gelişmeye çalışacağız."
Tsunoda, kişisel gelişimi ve gözetimi için İtalya'ya taşınmıştı. Japon pilot, Franz Tost'un gözetimi altında ve Tost'un belirlediği program dahilinde hareket ediyor.
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Tsunoda, gözetimi altında olduğu Tost'un bu hafta sonu üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
"Franz kesinlikle bu hafta öncesinde üzerimde biraz baskı oluşturdu. Bana 'Bu hafta hiç hata yapmamaya çalış.' dedi ve bu hedefe ulaştım. Bence o mutlu olacaktır ama dediğim gibi onu daha da mutlu edebilecek bir yol vardı. Gelecek hafta onu daha da mutlu etmeye çalışacağım."
Tsunoda, son olarak gelecek haftaki yarışla alakalı konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Aynı yaklaşımı sergilemem gerek. Fazlasıyla zorlarsam, Fransa'daki gibi olabilir [kaza yapabilirim]. Hata yapmadığım bir hafta sonu daha geçirmeye çalışacağım. Üst üste yapılacak iki yarış, benim bir temel oluşturmam ve özgüven kazanmam için önemli. Yani, aynı yaklaşımı sergileyeceğim. Sakin olarak, puanlar toplamaya çalışacağım."
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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