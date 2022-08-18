Tsunoda: "Tost geçen yıl fiziksel olarak benden daha iyi durumdaydı"

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Yuki Tsunoda, şu anda Formula 1'de yarışan en kısa boylu pilot ve geçen yıl fiziksel anlamda çok iyi olmadığı görülebiliyordu.

Takım bunun üzerine Tsunoda'yı İtalya'ya taşıdı ve kendisi için özel bir program belirledi.

Japon sürücü bu antrenman programının ardından kendisini hem zihinsel hem de fiziksel olarak geliştirdi.

Tsunoda, artık daha iyi durumda olduğunu ancak geçen yıl her şeyin kendisi için kötü gittiğini dile getirdi.

AlphaTauri pilotu, "Önceki yıllarda hiç bu kadar problem yaşamamıştım."

"Takım patronu Franz Tost geçen sene fiziksel açıdan benden daha iyi durumdaydı."

"O, sabah 5:30'da kalkıyor ve kışın bile on kilometrelik bir koşuya çıkıyor, ki hayatım boyunca bunu hiç yapmadım. Her gün bu tarz antrenmanlar yapmasına ve bu antrenmanlar için ortaya koyduğu çabaya hayran kaldım. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum, 60 civarında ama gerçekten çok iyi durumda." "Bu yıl kendi formuma daha çok dikkat ediyorum ve aynı şeylerin tekrarlanmasına izin vermiyorum." dedi. Franz Tost da konu hakkında açıklamada bulunarak, “Yuki benimle koşmak adına sabah 05:00'te kalkmıyor! O sadece beni seyrediyor, birlikte koşmuyoruz. Elbette koşu onun alanı değil, kendi antrenman programı var." "Antrenörüyle epey konuştum. Her Formula 1 sürücüsü, zayıf yönlerini belirlemek için Red Bull Fitness Center'da teste giriyor. Bu testin sonuçları, daha fazla gelişmesi gereken yerleri belirliyor çünkü her sporcu benzersiz." "Yuki de dahil olmak üzere her sürücün kendi programı var." dedi.