Tsunoda tempo eksikliği karşısında şaşkın

Bahreyn'de Formula 1 kariyerine etkileyici şekilde başlayan Yuki Tsunoda, Imola'da hem cumartesi hem de pazar günü pek çok hata yapmıştı.

Japon pilot, Portekiz GP hafta sonunda da yine iyi bir performans göstermekte zorlandı ve hem sıralama turları hem de yarışta takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Yarışın ardından konuşan Japon pilot, aracın dengesinin tüm hafta sonu çok kötü olduğunu dile getirdi.

Tsunoda, "Bu, uzun bir yarıştı... Ne olduğunu gereçten bilmiyorum. Aracımız tüm yarış boyunca tutarsızdı. Başlangıçtan itibaren neredeyse hiç tempomuz yoktu. Neler olduğunu bilmiyorum ve orada olan şeyleri analiz etmem gerekiyor."

"Gerçekten çok tuhaf, çünkü tempo yakalayamadım. Barselona için araçta daha iyisini çıkarmak zorundayız. Şu noktada ne olduğunu ben de bilmiyorum."

"Takım arkadaşımla kıyasladığım zaman bile tamamen farklı görünüyordu. Yani doğruyu söylemek gerekirse neler olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Benzer bile görünmüyor. Araçla ilgili hep zıt geri bildirimlerimiz vardı. Bu yüzden neler olduğunu anlamamız gerekiyor."

Tsunoda, sorunları İspanya'ya kadar çözebilmelerini umut ediyor.

"Gerçekten zordu. İlk turdan itibaren aracın yol tutuşu yoktu. Bu yüzden de iyi bir yarış çıkaramadım. Hafta sonu boyunca dengeyle sürekli sorunlar yaşadım."

"Rüzgar zordu ama herkes aynı şartlarda yarıştı. Yani burada neyin yanlış olduğunu anlamalı, sonuçlar çıkarmalı ve gelecek hafta yapılacak İspanya yarış için hazırlanırken tüm bu bilgileri analiz etmeliyiz."

Tsunoda'nın yarış içerisinde pist dışına çıktığı bir an da vardı.

Valtteri Bottas'a yol verirken ne olduğu sorusuna, "Lastikleri bu şekilde kilitlemeyi beklemiyordum. Normal bir fren yaptım ve lastikler kilitlendi. Araçla sürüş yapmak gerçekten çok zordu." cevabını verdi.

Imola'da pist sınırlarını aştığı için ceza alan Tsunoda, bir kez daha ceza almaya yakındı.

Bunun sürüşünü nasıl etkilediği sorusuna, "Doğruyu söylemek gerekirse pek fazla değil. Uyarı geldikten sonra pist limitlerine tamamen uydum ve dürüst olmak gerekirse bunu yapmak aracın performansını etkilemedi. Daha iyi bir tempoya sahip olmak için aracı geliştirmemiz gereken pek çok yer var. Bu yüzden pist sınırının tur zamanımı etkilediğini sanmıyorum." cevabını verdi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images