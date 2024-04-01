Tsunoda: "Telsizden küfür etmemeye çalışmak G kuvvetinden daha zorlayıcı"

Tsunoda, duygularını bazen küfür dolu takım telsizi mesajlarıyla kamuoyuna yansıtmasıyla ün kazandı.

Ancak Japon pilot, eğer gelecek yıldan itibaren Red Bull'da Sergio Perez'in yerini almak için mücadele ediyorsa bunun 'kesinlikle geliştirmesi gereken bir alan' olduğunu kabul etti ve kendini kontrol etmeye odaklandığını dile getirdi.

Tsunoda'nın kendini kontrol etme konusundaki kararlılığı, Haas pilotu Kevin Magnussen'in Tsunoda'yı pist dışından geçtiği ve ardından takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in 10. sırada puan almasına yardımcı olmak için RB pilotunu engellediği tespit edilen bir sonraki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde adeta test edildi.

Tsunoda bu durumu kararlılığı için iyi bir test olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Bu durumla başa çıkma şeklimden çok memnunum."

"Her zamanki gibi telsizden küfür edebilirdim ama artık kendimi değiştirmek istiyorum. Bu yüzden bunu biraz olsun kanıtlayabildiğim için mutluyum, bu benim için ilk adım."

"Açıkçası bunu devam ettirmek çok zordu, ama hedeflediğim ve yapmam gereken şey bu."

Gereken kısıtlama göz önüne alındığında, Tsunoda takım telsizinden uzak durmanın beklenenden daha fazla enerji gerektirdiğini söyledi - bir F1 aracıyla yarışmak için gerekenden bile daha fazla.

Tsunoda, "Aslında [takım telsizini kullanmamanın] çok fazla enerji gerektireceğini bilmiyordum. Bu gerçekten G kuvvetinden daha zorluydu."

"Buna alışmanın daha fazla zaman alacağından eminim. Ama en azından ilk kez, muhtemelen bunu başardım ve eminim ki devam ettirebilirim."