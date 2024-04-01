Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Tsunoda: "Telsizden küfür etmemeye çalışmak G kuvvetinden daha zorlayıcı"

RB'den Yuki Tsunoda, takım telsizinden küfür etmemeye çalışmanın kendisine Formula 1 aracı kullanırken maruz kaldığı G kuvvetinden daha fazla enerji harcattığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı

Red Bull Content Pool

Tsunoda, duygularını bazen küfür dolu takım telsizi mesajlarıyla kamuoyuna yansıtmasıyla ün kazandı.

Ancak Japon pilot, eğer gelecek yıldan itibaren Red Bull'da Sergio Perez'in yerini almak için mücadele ediyorsa bunun 'kesinlikle geliştirmesi gereken bir alan' olduğunu kabul etti ve kendini kontrol etmeye odaklandığını dile getirdi.

Tsunoda'nın kendini kontrol etme konusundaki kararlılığı, Haas pilotu Kevin Magnussen'in Tsunoda'yı pist dışından geçtiği ve ardından takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in 10. sırada puan almasına yardımcı olmak için RB pilotunu engellediği tespit edilen bir sonraki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde adeta test edildi.

Tsunoda bu durumu kararlılığı için iyi bir test olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Bu durumla başa çıkma şeklimden çok memnunum."

"Her zamanki gibi telsizden küfür edebilirdim ama artık kendimi değiştirmek istiyorum. Bu yüzden bunu biraz olsun kanıtlayabildiğim için mutluyum, bu benim için ilk adım."

"Açıkçası bunu devam ettirmek çok zordu, ama hedeflediğim ve yapmam gereken şey bu."

Gereken kısıtlama göz önüne alındığında, Tsunoda takım telsizinden uzak durmanın beklenenden daha fazla enerji gerektirdiğini söyledi - bir F1 aracıyla yarışmak için gerekenden bile daha fazla.

Tsunoda, "Aslında [takım telsizini kullanmamanın] çok fazla enerji gerektireceğini bilmiyordum. Bu gerçekten G kuvvetinden daha zorluydu."

"Buna alışmanın daha fazla zaman alacağından eminim. Ama en azından ilk kez, muhtemelen bunu başardım ve eminim ki devam ettirebilirim."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Antonelli, Mercedes W12 ile 16 Nisan'da piste çıkacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "2021 Abu Dabi'ye dair tek iyi şey babamın yanımda olmasıydı"

Hamilton: "2021 Abu Dabi'ye dair tek iyi şey babamın yanımda olmasıydı"

Formula 1
Hamilton: "2021 Abu Dabi'ye dair tek iyi şey babamın yanımda olmasıydı"
Drive to Survive baş yapımcısı: "Horner olayında herkesi memnun etmeye çalışacağız"

Drive to Survive baş yapımcısı: "Horner olayında herkesi memnun etmeye çalışacağız"

Formula 1
Drive to Survive baş yapımcısı: "Horner olayında herkesi memnun etmeye çalışacağız"
Mercedes'e geçme fikri Alonso için bir 'kumar' mı?

Mercedes'e geçme fikri Alonso için bir 'kumar' mı?

Formula 1
Mercedes'e geçme fikri Alonso için bir 'kumar' mı?

Son Haberler

İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.

İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.

F1 Formula 1
İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.
Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"

Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"
Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı

Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı

SBK World Superbike
Barcelona
Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı
Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"

Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"

F1 Formula 1
Japonya GP
Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye