Tsunoda: "Telsizden küfür etmemeye çalışmak G kuvvetinden daha zorlayıcı"
RB'den Yuki Tsunoda, takım telsizinden küfür etmemeye çalışmanın kendisine Formula 1 aracı kullanırken maruz kaldığı G kuvvetinden daha fazla enerji harcattığını düşünüyor.
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı
Red Bull Content Pool
Tsunoda, duygularını bazen küfür dolu takım telsizi mesajlarıyla kamuoyuna yansıtmasıyla ün kazandı.
Ancak Japon pilot, eğer gelecek yıldan itibaren Red Bull'da Sergio Perez'in yerini almak için mücadele ediyorsa bunun 'kesinlikle geliştirmesi gereken bir alan' olduğunu kabul etti ve kendini kontrol etmeye odaklandığını dile getirdi.
Tsunoda'nın kendini kontrol etme konusundaki kararlılığı, Haas pilotu Kevin Magnussen'in Tsunoda'yı pist dışından geçtiği ve ardından takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in 10. sırada puan almasına yardımcı olmak için RB pilotunu engellediği tespit edilen bir sonraki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde adeta test edildi.
Tsunoda bu durumu kararlılığı için iyi bir test olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Bu durumla başa çıkma şeklimden çok memnunum."
"Her zamanki gibi telsizden küfür edebilirdim ama artık kendimi değiştirmek istiyorum. Bu yüzden bunu biraz olsun kanıtlayabildiğim için mutluyum, bu benim için ilk adım."
"Açıkçası bunu devam ettirmek çok zordu, ama hedeflediğim ve yapmam gereken şey bu."
Gereken kısıtlama göz önüne alındığında, Tsunoda takım telsizinden uzak durmanın beklenenden daha fazla enerji gerektirdiğini söyledi - bir F1 aracıyla yarışmak için gerekenden bile daha fazla.
Tsunoda, "Aslında [takım telsizini kullanmamanın] çok fazla enerji gerektireceğini bilmiyordum. Bu gerçekten G kuvvetinden daha zorluydu."
"Buna alışmanın daha fazla zaman alacağından eminim. Ama en azından ilk kez, muhtemelen bunu başardım ve eminim ki devam ettirebilirim."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
İstanbul Park pist ihalesini kazanan şirket belli oldu: Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.
Alonso: "Geleceğim için acele etmeyeceğim ama çok da beklemeyeceğim"
Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı
Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar