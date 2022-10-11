Tsunoda: "Takımla iletişimimi geliştirmem gerek"

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Tsunoda, Japonya GP'de ilk kez taraftarları önünde yarıştı. AlphaTauri pilotu, bundan çok keyif alsa da; Japon taraftarlar önünde puan alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını da belirtti.

Tsunoda, "Özellikle kırmızı bayraktan sonra dokuzuncu sırada başladığımı düşünürsek, bu durum oldukça utanç verici."

"Islak zemin lastiklerinde zorlanacağımızı düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum."

"Üzüldüğüm asıl konu, Japon taraftarların önünde puan alamamış olmam."

"Ama gelecek yıl daha güçlü bir şekilde döneceğim." dedi.

Japon pilot, yarışa bu kadar katılımın olmasından çok mutlu olduğunu da ekledi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, makes a stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda, "Çok fazla taraftar vardı, ki bu COVID yüzünden azalmış hali. Bu hava koşullarında bile bu kadar taraftar görmek inanılmaz."

"Japon bir pilot olduğum için gurur duyuyorum."

"Onların önünde puan alamamak çok kötüydü, ama desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ederim. Onların enerjisi sayesinde iyi bir yarış geçirdim." dedi.

Tsunoda, yarışta lastik yönetiminde sıkıntı yaşadığını ve takımla iletişiminde bir sorun olduğunu itiraf etti.

AlphaTauri pilotu, "Lastikler çok kötüydü, tekrar pite girmeye ihtiyacımız olacağını düşünmemiştim."

"Ama eğer bilseydim, sanırım iki tur daha erken girmeyi teklif ederdim."

"Mesela [George] Russell bizden çok daha hızlıydı. Ben mücadeleden daha çok lastik yönetimine odaklanmış durumdaydım, o yüzden beni kolay bir şekilde geçti."

"Yine de lastiklerime odaklandığım için pişman değilim, o yüzden mutluyum."

"Ayrıca, takımla iletişim kurmayı öğrenmem gerekiyor, bunu geliştirmemiz gerek." dedi.