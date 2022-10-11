Tsunoda: "Takımla iletişimimi geliştirmem gerek"
Japonya GP'de gerçekleşen yarışta kendi evinde taraftarları önünde yarışan Yuki Tsunoda, takımıyla iletişimini geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Tsunoda, Japonya GP'de ilk kez taraftarları önünde yarıştı. AlphaTauri pilotu, bundan çok keyif alsa da; Japon taraftarlar önünde puan alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını da belirtti.
Tsunoda, "Özellikle kırmızı bayraktan sonra dokuzuncu sırada başladığımı düşünürsek, bu durum oldukça utanç verici."
"Islak zemin lastiklerinde zorlanacağımızı düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum."
"Üzüldüğüm asıl konu, Japon taraftarların önünde puan alamamış olmam."
"Ama gelecek yıl daha güçlü bir şekilde döneceğim." dedi.
Japon pilot, yarışa bu kadar katılımın olmasından çok mutlu olduğunu da ekledi.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, makes a stop
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Tsunoda, "Çok fazla taraftar vardı, ki bu COVID yüzünden azalmış hali. Bu hava koşullarında bile bu kadar taraftar görmek inanılmaz."
"Japon bir pilot olduğum için gurur duyuyorum."
"Onların önünde puan alamamak çok kötüydü, ama desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ederim. Onların enerjisi sayesinde iyi bir yarış geçirdim." dedi.
Tsunoda, yarışta lastik yönetiminde sıkıntı yaşadığını ve takımla iletişiminde bir sorun olduğunu itiraf etti.
AlphaTauri pilotu, "Lastikler çok kötüydü, tekrar pite girmeye ihtiyacımız olacağını düşünmemiştim."
"Ama eğer bilseydim, sanırım iki tur daha erken girmeyi teklif ederdim."
"Mesela [George] Russell bizden çok daha hızlıydı. Ben mücadeleden daha çok lastik yönetimine odaklanmış durumdaydım, o yüzden beni kolay bir şekilde geçti."
"Yine de lastiklerime odaklandığım için pişman değilim, o yüzden mutluyum."
"Ayrıca, takımla iletişim kurmayı öğrenmem gerekiyor, bunu geliştirmemiz gerek." dedi.
Aston Martin, bütçe sınırı ihlalinden avantaj elde etmemiş
Horner: "Verstappen bu yıl ayrı bir sınıftaydı"
Son Haberler
Hakkinen Newey'i övdü: "Yeni düzenlemeleri harika kullandı"
Mika Hakkinen, Red Bull'un teknik şefi Adrian Newey'nin bu yılki başarısını övüyor ve yeni kuralları en iyi şekilde kullandığını düşünüyor.
Fittipaldi, Haas ile iki cuma antrenmanına katılmaya hazırlanıyor
Haas F1 yedek pilotu Pietro Fittipaldi, mevcut Formula 1 sezonunun son kısmında Haas ile iki antrenman seansına katılacak.
Ticktum 2022-23'te NIO Formula E takımında kalacak, Turvey ayrılacak
Dan Ticktum, gelecek sezon Çin Formula E takımı NIO 333 için yarışmaya devam edecek fakat Oliver Turvey'nin kontratı yenilenmeyecek.
Button: "Ricciardo, Mercedes yedek pilotu olmamalı"
Daniel Ricciardo'nun Mercedes yedek pilotu olmak için görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Ancak Jenson Button, Avustralyalı pilotun bu durumdan bir fayda sağlayacağını düşünmüyor.