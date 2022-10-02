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Formula 1 Haberler

Tsunoda: "Takımda kalmayı geçen yıldan daha fazla bekliyordum"

Yuki Tsunoda, 2023 yılında takımda kalacağını öğrendiğinde, buna geçen yılki kadar şaşırmadığını söyledi.

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Tsunoda: "Takımda kalmayı geçen yıldan daha fazla bekliyordum"
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Yuki Tsunoda Formula 1'e büyük umutlarla gelmesine rağmen birkaç yarış hariç F1 dünyasını etkilemeyi başaramadı.

Japon pilot çok istikrarsız bir görüntü çiziyor ve çoğu yarışta Pierre Gasly'nin temposunu tutturmakta zorlanıyor.

Yine de AlphaTauri, gelecek yıl kendisiyle çalışmaya devam edecek.

Bu kararla ilgili Tsunoda şöyle dedi: "Yeni kontratın ardından önümüzdeki altı yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki gelecek yıl için de sabırsızlanıyorum, kendimi artık daha rahat ve huzurlu hissediyorum. Singapur GP için de hazırım."

"Yeni kontrat imzalamayı bekliyordum, en azından geçen yıldan daha fazla bekliyordum. Geçen yılki kadar sürpriz olmadı. Bakü'den bu yana sözleşme hakkında konuşuyorduk ve görüşmeler çok uzun sürdü."

"Fakat karar sürecinde kontrol edemediğim şeyler vardı, bu yüzden sürüşüme ve kontrol edebildiğim şeylere odaklandım."

"Sonunda böyle bir karar verdiler. Yani evet, bu konuda mutluyum."

Ne zaman bilgilendirildiği sorusuna Tsunoda, "Resmi duyurudan bir hafta kadar önceydi. Sanırım Monza'dan sonraydı." cevabını verdi.

Tsunoda, 2023 yılında özellikle tutarlılık anlamında gelişmesi gerektiğinin farkında.

Japon pilot, "Gelişmem gereken yer tutarlılık. Sanırım ana hedef bu. Elbette tempo ve sıralama açısından bu ilerlemeyi korumak istiyorum. Ayrıca yarışta tutarlılığımı artırmak adına daha fazla geri bildirim vermem gerekiyor, Pierre bu konuda çok iyi. Onunla aramdaki fark, özellikle yarışta benden daha fazla konuşuyor olması."

"Ben biraz sessiz kalıyorum. Yani takımla iletişim kurmak kesinlikle daha fazla yardım ediyor. Takıma daha tutarlı geri bildirimler vermeli ve daha fazla bilgi paylaşmalıyım. Bunun yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Gelecek yıl yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna ise, "Sanmıyorum. hâlâ gelişmeye devam ediyorum. Bu yıl kaydettiğim ilerlemeden çok memnunum. Bu şekilde, aynı yaklaşımla devam ediyorum." cevabını verdi.

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