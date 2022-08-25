Tsunoda: "Takımda kalmam arka planda olup bitenlere bağlı"

Haberi dinle

Yaz arası, Fernando Alonso'nun takım değiştirmesi, Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan ayrılacağının kesinleşmesi ve Alex Albon'un Williams ile sözleşme uzatması gibi birçok olayla doluydu ve an itibariyle boş koltuk sayısı bir hayli azalmış vaziyette.

Gelecek sezon için kadrosu kesinleşmemiş takımlardan birisi AlphaTauri. Pierre Gasly'nin takımla bir senelik daha sözleşmesi var, ancak Yuki Tsunoda'nın geleceği belirsiz.

Belçika GP'si öncesi geleceği hakkında konuşan Tsunoda, nihai karar öncesinde takımla aralarında aydınlatmaları gereken birtakım meseleler olduğunu ima etti.

Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Tsunoda, "Yönetim gelecek sezon takımda kalmama sıcak bakıyor, ancak işler daha çok arka planda olup bitenlere bağlı."

"Şu anda durumun ne olduğunu bilmiyorum, ancak AlphaTauri'de kalmak istiyorum. Açıkçası burada kalmamak için pek bir sebep yok." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Peter Fox

Japon pilotun durumundaki belirsizliğin bir diğer sebebi de Honda'nın F1'den çekilmesi, nitekim sporda uzun süredir bir Japon pilot yarışmıyordu ve bu eksikliği gidermek isteyen Honda, Tsunoda'nın akademideki varlığını destekleyen taraflardan biriydi.

Honda taraflı herhangi bir karışıklık yaşanıp yaşanmadığı sorulan Tsunoda, "Bu konuda herhangi bir şey söyleyemem, bu durumun gelecek yılı nasıl etkileyeceğini ise biliyorum. Şu anda bir şeyler söylemem doğru olmaz."

"Kendi açımdan yapabileceğim tek şey önüme bakmak ve iyi sonuçlar elde etmek."

"Elbette mümkün olan en kısa sürede bir cevap almak istiyorum, dürüst olmak gerekirse, üstümdeki baskıdan ötürü pek de rahat bir hayatım olduğu söylenemez."

"Yani evet, geleceğimin nasıl şekilleneceğini erkenden öğrenebilirsem hem kendime daha fazla güvenebilirim, hem de tamamen sürüşüme odaklanabilirim." dedi.