Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar Sonraki / Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, geleceğiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını fakat takımda kalma şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bu yıl Formula 1'e adım attı ve çaylak sezonunda şimdiye kadar çok sayıda hata yaptı.

Pierre Gasly karşısında varlık gösteremeyen Japon pilot, buna rağmen zaman zaman etkileyici işler de yaptı. Takımın gelecek yıl hem Gasly hem de Tsunoda ile devam etmesi bekleniyor.

Hollanda GP öncesi konuşan Tsunoda, takımda kalma şansıyla ilgili şöyle dedi: "Geleceğimle ilgili ne zaman haber çıkacak bilmiyorum fakat bu hafta olmayacağına eminim."

"Gelecek yıl gridde yer alma şansım %50'ye 50. Şimdiye kadar inişler ve çıkışlar yaşadım, yani tutarlı bir sezon olmadı. Sanırım bunu yakalamam gerekiyor. Biraz daha fazla tutarlılığa ihtiyacım var."

"İşte bu yüzden adım adım gelişmeye devam etmeliyim. Bazen çok iyi performans gösteriyorum, bazen de dediğim gibi çok tutarsızım. Bu yüzden gelişmem lazım ama göreceğiz."

AlphaTauri pilotu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Zandvoort yarışı için heyecanlı olduğunu söyledi ve hafta sonu hakkında olumlu konuştu.

"Dediğiniz gibi ilk kez buraya geldim. Pistte kendimi heyecanlı hissettim. Normalde her zamanki normal şeyler gibi hissederim ama geçen haftadan bu yana burada pist yürüyüşüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Bence hem son hem de dördüncü virajın ovalliği gerçekten fazlaydı."

"Bu kadar olmasını beklemiyordum ve ayrıca şahsen bu kadar eğimde hiç yarışmadım. Hayatımda hiç böyle bir oval virajda sürmedim. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım."

"Yarış haftasında, pistle ilgili hiç deneyimimin olmadığı bir durum içinde olmaya alıştım. O yüzden işimi yapmalı, hızımı artırmalı ve neler olacağını görmeliyiz."

"Sıralama turları kesinlikle çok önemli. Burada geçişin biraz zor olmasını bekliyorum. Monako gibi değil ama belki Macaristan gibi olabilir. Yani sıralama turları kesinlikle önemli olacak ve ben de orada iyi bir pozisyona sahip olmaya çalışacağım."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track

Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Önceki haber

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Sonraki haber

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

15 dk
2
Formula 1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

2 s
3
Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

9 s
4
Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

23 s
5
Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

5 s
Son Haberler
Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
F1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

15dk
Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
F1

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

45dk
F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar
F1

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

1 s
Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
F1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

1 s
Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor
F1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

2 s
Son Videolar
Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
5 s

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hollanda GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Hollanda GP
Formula 1

Hollanda GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Vettel: "Oval viraj umarım geçişlere yardımcı olur" Hollanda GP
Formula 1

Vettel: "Oval viraj umarım geçişlere yardımcı olur"

Ricciardo, Zandvoort'ta "iyi puanlar" almayı hedefliyor Hollanda GP
Formula 1

Ricciardo, Zandvoort'ta "iyi puanlar" almayı hedefliyor

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor

Rosberg: "Mercedes, Russell'ın gelişiyle 'daha hararetli' olabilir"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Mercedes, Russell'ın gelişiyle 'daha hararetli' olabilir"

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Son Haberler

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.