Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bu yıl Formula 1'e adım attı ve çaylak sezonunda şimdiye kadar çok sayıda hata yaptı.

Pierre Gasly karşısında varlık gösteremeyen Japon pilot, buna rağmen zaman zaman etkileyici işler de yaptı. Takımın gelecek yıl hem Gasly hem de Tsunoda ile devam etmesi bekleniyor.

Hollanda GP öncesi konuşan Tsunoda, takımda kalma şansıyla ilgili şöyle dedi: "Geleceğimle ilgili ne zaman haber çıkacak bilmiyorum fakat bu hafta olmayacağına eminim."

"Gelecek yıl gridde yer alma şansım %50'ye 50. Şimdiye kadar inişler ve çıkışlar yaşadım, yani tutarlı bir sezon olmadı. Sanırım bunu yakalamam gerekiyor. Biraz daha fazla tutarlılığa ihtiyacım var."

"İşte bu yüzden adım adım gelişmeye devam etmeliyim. Bazen çok iyi performans gösteriyorum, bazen de dediğim gibi çok tutarsızım. Bu yüzden gelişmem lazım ama göreceğiz."

AlphaTauri pilotu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Zandvoort yarışı için heyecanlı olduğunu söyledi ve hafta sonu hakkında olumlu konuştu.

"Dediğiniz gibi ilk kez buraya geldim. Pistte kendimi heyecanlı hissettim. Normalde her zamanki normal şeyler gibi hissederim ama geçen haftadan bu yana burada pist yürüyüşüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Bence hem son hem de dördüncü virajın ovalliği gerçekten fazlaydı."

"Bu kadar olmasını beklemiyordum ve ayrıca şahsen bu kadar eğimde hiç yarışmadım. Hayatımda hiç böyle bir oval virajda sürmedim. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım."

"Yarış haftasında, pistle ilgili hiç deneyimimin olmadığı bir durum içinde olmaya alıştım. O yüzden işimi yapmalı, hızımı artırmalı ve neler olacağını görmeliyiz."

"Sıralama turları kesinlikle çok önemli. Burada geçişin biraz zor olmasını bekliyorum. Monako gibi değil ama belki Macaristan gibi olabilir. Yani sıralama turları kesinlikle önemli olacak ve ben de orada iyi bir pozisyona sahip olmaya çalışacağım."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images