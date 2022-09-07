Tsunoda, takıma liderlik edebileceğinden emin değil

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Gasly, 2023'te Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçeceğini açıklamasıyla beraber, boşalacak olan Alpine koltuğuna geçmek için yıl sonunda Red Bull ve AlphaTauri ailesi ile yollarını ayıracak gibi görünüyor.

Red Bull ve Alpine arasındaki Gasly transferi ile ilgili görüşmeler sürüyor. Fakat olası bir anlaşma, IndyCar yarış galibi pilot Colton Herta'nın AlphaTauri ile kontrat imzalaması için FIA'dan alması gereken süper lisansa bağlı olacak gibi görünüyor.

Herta'nın AlphaTauri'ye katılması durumunda Tsunoda, İtalyan takımın en deneyimli pilotu haline gelecek.

Autosport'a konuşan Tsunoda, F1 deneyimi olmayan bir pilotun takım arkadaşı olup takıma liderlik edip edemeyeceği sorusuna ise, "Elbette bu zor olacak." yanıtını verdi.

Tsunoda, "Pierre, takımın zor anlarında bile inanılmaz geri bildirimler veriyor ve ondan çok fazla şey öğrendim."

"Tabii ki hemen Pierre gibi performans göstermeyi veya takıma hemen geri bildirimlerde bulunmayı beklemiyorum. Şu an için ondan mümkün olduğunca fazla şey öğrenmeye çalışıyorum."

"İkimiz de bulunduğumuz noktada aynı şeye odaklanmış durumdayız. Yarış hafta sonlarında daha istikrarlı bir tempoya sahip olabilmek için aracı geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri, temmuz ayında Gasly'nin 2023 yılında takımda kalacağını duyurmuştu. Ancak Tsunoda'nın geleceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Hollanda Grand Prix'si hafta sonu boyunca tartışılan haberler hakkında yorum yapmayarak, 2023 pilot kadrosunun 'şu an için' Gasly ve Tsunoda'dan oluştuğunu söyledi.

Tost, Red Bull'un gelecek sene Tsunoda'nın takımda kalacağını teyit etmesi gerektiğini söylese de, Japon pilotun 'aracın performansı iyi olduğu sürece' takıma liderlik edebileceğini düşündüğünü belirtti.

Tsunoda, geçtiğimiz haftalarda puan almaya yaklaşsa da, araçtaki sorunlar ve şanssızlıkları sebebiyle mayıs ayındaki İspanya Grand Prix'sinden bu yana puan elde edemedi.

2023 yılında AlphaTauri'de kalacağına dair göstergeler olsa da Tsunoda, Belçika Grand Prix'sinde verdiği demeçte durumun 'arka planda gerçekleşen olaylara' bağlı olduğunu ve şu an yapabileceği en iyi şeyin kendine odaklanmak olduğunu söyledi.