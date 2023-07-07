Tsunoda: "Şu ana kadar biraz zorlandık"

AlphaTauri, Britanya Grand Prix'si için güncelleme getirse de pilotları Tsunoda, yapılan yeniliklerden pek memnun değil.

Japon pilot, "Piste pek çok yeni parça getirdik ama şu ana kadar büyük bir gelişme gösterdiğimizi söyleyemeyiz."

"Gerçekten neleri geliştirebileceğimizi derinlemesine analiz etmemiz gerekiyor çünkü şu ana kadar biraz zorlandık." yorumlarında bulundu.

Araçtaki sorunun ne olduğu sorulduğunda Tsunoda, "Saf hız performansı." diye yanıt verdi.

Sıralama turları hedefleri hakkında ise Tsunoda, asıl hedefinin Q3 olduğunu ancak şu an için Q2'ye kalmayı hedeflediğini söyledi.

"Eğer Q2'de olursak ve 11. sırada olursam mutlu olacağım. Açıkçası Q3'ü hedefliyorum ama her şeyden önce Q2'ye kalmam gerekiyor ve şimdilik hedefim bu."

"Tabii ki puan almayı da isterim ama şu anda sadece aracın performansını mümkün olduğunca artırmak için neler yapabileceğime odaklanmış durumdayım."