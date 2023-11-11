Tsunoda: "Sorun yaşamasaydım Hamilton'ı geçebilirdim"
Yuki Tsunoda Brezilya'da sorun yaşamasaydı, Lewis Hamilton'ı geçmenin mümkün olabileceğine inanıyor.
Hamilton ve Mercedes takım arkadaşı George Russell, lastik aşınması ve W14'ün düşük düzlük hızıyla ilgili sorunların ardından gridde geriye düştüler ve Russell hararet sorunu sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Hamilton eve Tsunoda'nın önünde sekizinci olarak döndü. Yarışın sonlarına doğru yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ı gözüne kestiren Tsunoda, ona atak yapamadığı için hayal kırıklığına uğradığını hissetti.
Sao Paulo'daki performansından memnun olup olmadığı sorulduğunda Tsunoda "Evet, öyle diyebilirim."
"Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdim ama takım için üzgünüm. Çeşitli nedenlerden dolayı maksimuma ulaşamadım."
"Ama evet, genel olarak 16'dan 9'a ulaşmak gayet iyi. Tabii Daniel için talihsizlik oldu."
Aracının başına hangi sorunların geldiği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Özel olarak bir şey söyleyemem ama oldukça fazla."
Sorun yaşamasaydı hangi pilotları geçebileceği sorulduğunda, "Lewis."
"Pierre'i bilmiyorum ama Lewis, oldukça yüksek bir şanstı." yanıtını verdi.
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