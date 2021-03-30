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Formula 1 / Bahreyn GP / Haberler

Tsunoda: ''Son turda Stroll’e atak yapmasam gözüme uyku girmezdi''

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Formula 1 çaylağı Yuki Tsunoda son turda Lance Stroll’e bir tur atakta bulunmasaydı pazar akşamı gözüne uyku girmeyeceğini söyledi.

Tsunoda: ''Son turda Stroll’e atak yapmasam gözüme uyku girmezdi''

Japon sürücünün F1’deki ilk puanı, yarışta onuncu sırayı almasıyla birlikte cepteydi ancak o bunla yetinmeyip son turda Stroll’den dokuzunculuğu alarak, serideki ciddiyetini ortaya koydu.

Tsunoda onun için zorlu geçen sıralama turlarının ardından hüsrana uğradı. Takım arkadaşı Pierre Gasly sıralama turlarını beşincilikle noktalarken, sıralamanın ikinci bölümünde orta hamur lastiklerle zorlanan Tsunoda ancak 13. sıraya yerleşti.

F1 kariyerindeki ilk startında birkaç pozisyon kaybeden Tsunoda, turun ilk bölümünde çok temkinli davrandığını ve bu nedenle pozisyonunu en iyi şekilde kullanamadığını belirtti.

Yarıştan sonra yorum yapan Japon pilot, “Son tur, lastik yönetimi açısında da benim için en iyi bölümdü.Bence diğer iki bölüme kıyasla daha hızlı bir tempodaydım.”

“Stroll’ü, son turun ilk virajında geçtim. Çok geç bir denemeydi ancak eğer onu geçemezsem bütün gece uyayamayacağıma karar verdim!”

“Bu yüzden son iki turda epey zorlandım, özellikle ondan gelen kirli hava yüzünden. Birçok hata yaptım. Dolayısıyla onu son turda geçmiş olmaktan oldukça memnunum.”

“Mutluyum ama biraz da hayal kırıklığına uğradım çünkü ilk turda çok fazla pozisyon kaybettiğimi düşünüyorum. Ayrıca bu pozisyonları geri kazanmak zaman aldı.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Elde ettiği güçlü sonucun, herkese ne kadar hırslı olduğunu kanıtladığı düşünüldüğünde gerçekten de hayal kırıklığına uğramış olup olmadığı sorulan Tsunoda,

“Evet, belki de kendime çok yüksek hedefler koyuyorum, belki bu yarış öncesinde de öyle yaptım. Ancak sıralama turlarında takım arkadaşımın daha iyi bir iş çıkardığını gördüm ve ben de kendime orayı hedefledim. Bu yüzden de tamamen mutlu değilim.”

“Ancak söylediğim gibi, ilk yarışımdan puan aldığım için mutluyum çünkü bu takım için çok olumlu bir şey. Yani, tam olarak hayal kırıklığına uğramadım. Açıkçası bu yarıştan birçok ders çıkardığımı da söyleyebilirim.” dedi.

AlphaTauri sürücüsü, Motorsport.com tarafından öğrendiği bu dersleri açıklaması istendiğinde ise şu cevabı verdi: “Bence en önemlisi ilk turda pozisyon almak, özellikle startın hemen ardından. Ben hasar almamak için fazla tedbirli davranmıştım.”

“Aracın performansının ve hızının iyi olduğunu biliyordum fakat ilk turda hasar almamak için çok tedbirli davranmam gerektiğine karar vermiştim. Ayrıca aracı iyi bir pozisyona getirmek de önemli, benim için start gerçekten kötüydü. Yani çıkarımlarım bunlardı.”

Çeviri: Selin Elif Köse
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Yuki Tsunoda
Editör Adam Cooper

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