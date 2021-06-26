Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Tsunoda bu hafta sonu Formula 1'deki en iyi sıralama sonucunu sekizinci olarak almıştı.

Ancak AlphaTauri sürücüsü sıralamalardan sonra hakemler tarafından üç sıralık cezaya çarptırıldı. Bu cezanın nedeni, Bottas'ın, sıralama turlarının üçüncü bölümünde Japon pilotun kendini engellediğini hissetmesi. Fin pilot, seans esnasında telsizden Tsunoda'ya ''lanet olası aptal'' diye hitap etmişti.

Sıralamalardan sonra konuşan Tsunoda, takımının ona Bottas'ın yaklaştığını iletmediğini söyledi.

Ancak Avusturya'daki hakemler olayı inceledikten sonra Tsunoda'ya üç sıra grid cezası ve FIA süper lisansına 1 ceza puanı verdi.

Hakemlerin raporu şu şekilde: ''22 numaralı araç hızlı turunu yeni tamamlamıştı ve takımdan, daha yavaş bir turda olduğunun bilgisini aldı.''

''Takım, 22 numaralı aracı, yaklaşan ve hızlı turda olan 77 numaralı araç hakkında uyarmadı. 77 numaralı araç, dördüncü virajın girişinde 22 numaralı araca yaklaştı. 22 numaralı araç yarış çizgisindeydi ve çizginin dışına çıkmaya çalışırken, gereksiz şekilde 77 numaralı aracı engelledi.''

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

''Daha hızlı tur atan sürücülerin farkında olmak, yavaş turlarında olan sürücülerin sorumluluğudur. Takım, sürücüye farkındalık konusunda yardımcı olmalıydı ancak iletişimdeki eksiklik, sürücü için bir bahane değildir.''

Bu ceza sonrasında Tsunoda gridde 11. sıraya düştü ve Fernando Alonso, Lance Stroll ve George Russell birer pozisyon yukarı çıkmış oldu.

Ceza verilmeden önce konuşan Tsunoda, oldukça iyi bir gelişme gösterdiğini ve sonucundan memnun olduğunu söylemişti.

Japon pilot, “Evet, geçen haftaya kıyasla çok iyi bir adım attık çünkü Fransa’da sıralamaların ilk bölümünde kaza yapmıştım ve bu yüzden, [bu haftaya] iyi bir başlangıç oldu.”

“İlk antrenmandan itibaren hızlıydık ve takım çok iyi bir iş çıkardı. Benim açımdan ise çok rahat bir hafta sonuydu ve sıralamalarda sadece her şeyi bir araya getirmem gerekti.”

“Sonuç olarak her şeyi bir araya getirebildim ve ilk sekize girdim. Mutluyum.” ifadelerini kullanmıştı.