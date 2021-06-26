Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Yuki Tsunoda, Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turlarının üçüncü bölümünde Valtteri Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı.

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Tsunoda bu hafta sonu Formula 1'deki en iyi sıralama sonucunu sekizinci olarak almıştı.

Ancak AlphaTauri sürücüsü sıralamalardan sonra hakemler tarafından üç sıralık cezaya çarptırıldı. Bu cezanın nedeni, Bottas'ın, sıralama turlarının üçüncü bölümünde Japon pilotun kendini engellediğini hissetmesi. Fin pilot, seans esnasında telsizden Tsunoda'ya ''lanet olası aptal'' diye hitap etmişti.

Sıralamalardan sonra konuşan Tsunoda, takımının ona Bottas'ın yaklaştığını iletmediğini söyledi.

Ancak Avusturya'daki hakemler olayı inceledikten sonra Tsunoda'ya üç sıra grid cezası ve FIA süper lisansına 1 ceza puanı verdi.

Hakemlerin raporu şu şekilde: ''22 numaralı araç hızlı turunu yeni tamamlamıştı ve takımdan, daha yavaş bir turda olduğunun bilgisini aldı.''

''Takım, 22 numaralı aracı, yaklaşan ve hızlı turda olan 77 numaralı araç hakkında uyarmadı. 77 numaralı araç, dördüncü virajın girişinde 22 numaralı araca yaklaştı. 22 numaralı araç yarış çizgisindeydi ve çizginin dışına çıkmaya çalışırken, gereksiz şekilde 77 numaralı aracı engelledi.''

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

''Daha hızlı tur atan sürücülerin farkında olmak, yavaş turlarında olan sürücülerin sorumluluğudur. Takım, sürücüye farkındalık konusunda yardımcı olmalıydı ancak iletişimdeki eksiklik, sürücü için bir bahane değildir.''

Bu ceza sonrasında Tsunoda gridde 11. sıraya düştü ve Fernando Alonso, Lance Stroll ve George Russell birer pozisyon yukarı çıkmış oldu.

Ceza verilmeden önce konuşan Tsunoda, oldukça iyi bir gelişme gösterdiğini ve sonucundan memnun olduğunu söylemişti.

Japon pilot, “Evet, geçen haftaya kıyasla çok iyi bir adım attık çünkü Fransa’da sıralamaların ilk bölümünde kaza yapmıştım ve bu yüzden, [bu haftaya] iyi bir başlangıç oldu.”

“İlk antrenmandan itibaren hızlıydık ve takım çok iyi bir iş çıkardı. Benim açımdan ise çok rahat bir hafta sonuydu ve sıralamalarda sadece her şeyi bir araya getirmem gerekti.”

“Sonuç olarak her şeyi bir araya getirebildim ve ilk sekize girdim. Mutluyum.” ifadelerini kullanmıştı.

paylaşım
yorumlar
Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”

Önceki haber

Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

2 s
2
Formula 1

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

17 dk
3
Formula 1

Hamilton: “Red Bull’u geçmek için yeterli tempoya hıza değiliz”

1 s
4
Formula 1

Perez: ''İkincilik mümkündü''

57 dk
5
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

1 g
Son Haberler
Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!
F1

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

17dk
Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”
F1

Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”

36dk
Perez: ''İkincilik mümkündü''
F1

Perez: ''İkincilik mümkündü''

57dk
Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"
F1

Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"

1 s
Hamilton: “Red Bull’u geçmek için yeterli tempoya hıza değiliz”
F1

Hamilton: “Red Bull’u geçmek için yeterli tempoya hıza değiliz”

1 s
Son Videolar
2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
2 s

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
21 s

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Aston Martin, Fallows’un işe başlama tarihi "üzerinde çalışıyor"
Formula 1

Aston Martin, Fallows’un işe başlama tarihi "üzerinde çalışıyor"

Perez, Red Bull'la kontrat görüşmelerinin çok uzun sürmemesini umuyor Styrian GP
Formula 1

Perez, Red Bull'la kontrat görüşmelerinin çok uzun sürmemesini umuyor

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Hamilton: “Red Bull’u geçmek için yeterli tempoya hıza değiliz”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Red Bull’u geçmek için yeterli tempoya hıza değiliz”

Perez: ''İkincilik mümkündü''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''İkincilik mümkündü''

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"

Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”

Son Haberler

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, sıralama turlarında Bottas'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: “Umarım yarın aptalca hatalar yapmam”

Perez: ''İkincilik mümkündü''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''İkincilik mümkündü''

Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.