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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Yuki Tsunoda, İspanya GP sıralamalarının ardından takım arkadaşı Pierre Gasly ile aynı ekipmana sahip olmayabileceği yönündeki açıklamalarının ardından AlphaTauri'den özür diledi.

Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi

İspanya'da sıralamaların 1. seansında 16. sırada kalarak elenen Tsunoda, yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımı tarafından pek hoş karşılanmayacak şeyler söyledi.

Japon pilot, kendi AlphaTauri AT02 aracının seansı 12. sırada tamamlayan Gasly'nin aracından farklı karakteristik özelliklere sahip olduğunu söylemişti.

Çaylak pilot, kendi aracı ile Gasly'nin aracındaki geri bildirimlerin aynı olmadığını söylemiş ve aynı aracı kullandıklarına dair bir şüphesinin olduğunu dile getirmişti.

Tsunoda, "Her zaman takım arkadaşıma göre farklı geri bildirimde bulunuyorum. Tamamen tersini denediğimizde dahi."

"Aynı araç olup olmadığı konusunda biraz soru işaretlerim var ancak tabii ki aynı araç. Sadece araçların karakteristikleri çok farklı."

"Belki sürüş stiliyle alakalıdır. Ancak evet, bilmiyorum. Ne oldu, neden bu kadar zorlanıyorum anlayamıyorum." demişti.

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Ancak sıralamalardan birkaç saat sonra Tsunoda, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak söyledikleri için özür diledi.

Tsunoda, "Bugünkü yorumlarımdan dolayı özür dilemek istiyorum. Tüm hafta sonu harika iş çıkaran takımı eleştirmek istememiştim. Sadece performansım nedeniyle hayal kırıklığı yaşadım." yazdı.

Japonca paylaşımda bulunan Tsunoda, takımla nelerin işe yaramadığını anlayarak performansını iyileştirebileceğini belirtti.

Tsunoda, "Aracı anlama konusunda daha derine inmemiz gerektiğini hissediyorum. Takım ile verileri analiz ederek daha iyi ayarlar bulmaya çalışacağım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Jonathan Noble

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