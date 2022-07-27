Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Weber: "Ailesi, Schumacher hakkında yalan konuşuyor" Sonraki / Porsche, Red Bull F1'in %50'sini satın almaya hazırlanıyor!
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Tsunoda sinir problemlerini kontrol altına aldığını düşünüyor

Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun son açıklamalarını yorumlayan Tsunoda, sinir problemlerini kontrol altına almaktan daha önemli şeylere odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Tsunoda sinir problemlerini kontrol altına aldığını düşünüyor
Haberi dinle

2021 sezonunda F1'e adım atan Tsunoda, radyodan verdiği ani tepkilerle ve yaşadığı olayların ardından bağırıp çağırması ile biliniyor.

Tsunoda da dahil olmak üzere Red Bull programındaki tüm genç pilotların yönetiminden sorumlu olan Marko, Avusturya GP'si öncesi yaptığı bir açıklamada AlphaTauri pilotunun "çok hızlı, ancak öfke patlamalarına eğilimli" olduğunu söylemişti.

Tüm bunların ışığında Red Bull'un Tsunoda için bir psikolog tuttuğunu da açıklayan Marko, bunun Japon pilotun "hararet yapmasını önlemeye" yardımcı olmasını umduğunu da eklemişti.

Ancak geçtiğimiz sezona göre çok daha sakin olduğunu söyleyen Tsunoda, kendisine yönelik endişelerin yersiz olduğunu düşünüyor.

Tsunoda, "Kaskı taktığınız ve piste çıktığınız andan itibaren hayal kırıklığına uğramak çok daha kolay."

"Son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz seneye göre kıyaslarsak çok daha az sinirleniyorum. Sürüş esnasında sinirlenen tek pilotun ben olmadığını düşünüyorum."

"Sanırım dışarıdan diğerlerine göre çok daha sinirli duruyorum, muhtemelen bunun sebebi bağırıyor olmam. Ancak söylediğim gibi son dönemde sakinliğimi koruyabiliyorum."

"Elbette bu her zaman gerçekleşmiyor, ancak odaklanmam gereken daha önemli şeyler de var, dolayısıyla bu konuyu fazla düşünmemeye çalışıyorum."

"Eğer iyi performans sergiliyorsam, bağırıp çağırsam dahi bunu kimsenin umursayacağını sanmıyorum." dedi.

AlphaTauri, Pierre Gasly'nin 2023'te takımda kalacağını doğruladı, ancak henüz Tsunoda'nın geleceği hakkında nihai bir karar verilmiş değil.

Avusturya hafta sonunda konuşan takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın İspanya'dan bu yana formu düşse de -o hafta sonundan bu yana puan alamadı- koltuğunu korumak için "iyi bir şansı" olduğunu söyledi.

Fransa GP'sinde iyi bir performans sergileyen ve sıralama turlarında takım arkadaşını net bir şekilde mağlup ederek yarışa sekizinci sırada başlayan Tsunoda, ilk turda Esteban Ocon'un kendisine temas etmesi sonucu spin atmış ve son sıraya gerilemiş, sonrasında ise araçta oluşan hasarın büyümesi nedeniyle yarışa veda etmişti.

Temas olmasaydı sekizinciliğin mümkün olduğunu söyleyen Tsunoda'nın bu formu, takım için ikna edici olacaktır.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Photo by: Peter Fox

AlphaTauri has already confirmed Pierre Gasly will remain with the team for 2023, but is yet to make a final decision about Tsunoda’s future.

Team principal Franz Tost said in Austria that Tsunoda had a “good chance” of keeping his seat despite a recent dip in form that has seen him fail to score any points since Spain. 

paylaşım
yorumlar
Weber: "Ailesi, Schumacher hakkında yalan konuşuyor"
Önceki haber

Weber: "Ailesi, Schumacher hakkında yalan konuşuyor"
Sonraki haber

Porsche, Red Bull F1'in %50'sini satın almaya hazırlanıyor!

Porsche, Red Bull F1'in %50'sini satın almaya hazırlanıyor!
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Magnussen, Haas'ın Macaristan güncellemesi için "biraz endişeli" Macaristan GP
Formula 1

Magnussen, Haas'ın Macaristan güncellemesi için "biraz endişeli"

Horner: "Güvenlik gerekçesi, taban tasarımı değişikliği için kolay bir kart" Fransa GP
Formula 1

Horner: "Güvenlik gerekçesi, taban tasarımı değişikliği için kolay bir kart"

Alpine: "Yarışların kalesi Fransa'yı F1'den kaybetmek haksızlık olur" Fransa GP
Formula 1

Alpine: "Yarışların kalesi Fransa'yı F1'den kaybetmek haksızlık olur"

Son Haberler

F1 pilotlarının, FIA'nın daha istikrarlı olması için istedikleri değişiklik
Formula 1 Formula 1

F1 pilotlarının, FIA'nın daha istikrarlı olması için istedikleri değişiklik

Formula 1'de sürüş ihlalleri için verilen cezalar yıllardır sorunlu bir konu olsa da, bu konu bu sezon daha üst bir seviyeye ulaştı.

Alonso: “Yeni futbol benzeri taraftarlar nedeniyle F1'de artık 'eski kültür' yok”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Yeni futbol benzeri taraftarlar nedeniyle F1'de artık 'eski kültür' yok”

Fernando Alonso, Formula 1'in ‘eski kültürünün’ yeni ve bilgisiz futbol benzeri taraftarlar nedeniyle bittiğine inanıyor.

Schumacher: "Soyadımı hiçbir zaman öncelikli olmak için kullanmadık"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Soyadımı hiçbir zaman öncelikli olmak için kullanmadık"

Haas pilotu Mick Schumacher, yarış kariyeri boyunca ilerlerken hiçbir dönemde babasının soyadını kullanarak avantaj sağlamadığını söyledi.

Sainz: "Fransa'da kazanmak benim için gerçekçi bir hedef değildi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Fransa'da kazanmak benim için gerçekçi bir hedef değildi"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Fransa'da iyi bir yükseliş gerçekleştirse de galibiyetin mümkün olmadığını, yine de ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.