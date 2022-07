Tsunoda sinir problemlerini kontrol altına aldığını düşünüyor

Haberi dinle

2021 sezonunda F1'e adım atan Tsunoda, radyodan verdiği ani tepkilerle ve yaşadığı olayların ardından bağırıp çağırması ile biliniyor.

Tsunoda da dahil olmak üzere Red Bull programındaki tüm genç pilotların yönetiminden sorumlu olan Marko, Avusturya GP'si öncesi yaptığı bir açıklamada AlphaTauri pilotunun "çok hızlı, ancak öfke patlamalarına eğilimli" olduğunu söylemişti.

Tüm bunların ışığında Red Bull'un Tsunoda için bir psikolog tuttuğunu da açıklayan Marko, bunun Japon pilotun "hararet yapmasını önlemeye" yardımcı olmasını umduğunu da eklemişti.

Ancak geçtiğimiz sezona göre çok daha sakin olduğunu söyleyen Tsunoda, kendisine yönelik endişelerin yersiz olduğunu düşünüyor.

Tsunoda, "Kaskı taktığınız ve piste çıktığınız andan itibaren hayal kırıklığına uğramak çok daha kolay."

"Son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz seneye göre kıyaslarsak çok daha az sinirleniyorum. Sürüş esnasında sinirlenen tek pilotun ben olmadığını düşünüyorum."

"Sanırım dışarıdan diğerlerine göre çok daha sinirli duruyorum, muhtemelen bunun sebebi bağırıyor olmam. Ancak söylediğim gibi son dönemde sakinliğimi koruyabiliyorum."

"Elbette bu her zaman gerçekleşmiyor, ancak odaklanmam gereken daha önemli şeyler de var, dolayısıyla bu konuyu fazla düşünmemeye çalışıyorum."

"Eğer iyi performans sergiliyorsam, bağırıp çağırsam dahi bunu kimsenin umursayacağını sanmıyorum." dedi.

AlphaTauri, Pierre Gasly'nin 2023'te takımda kalacağını doğruladı, ancak henüz Tsunoda'nın geleceği hakkında nihai bir karar verilmiş değil.

Avusturya hafta sonunda konuşan takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın İspanya'dan bu yana formu düşse de -o hafta sonundan bu yana puan alamadı- koltuğunu korumak için "iyi bir şansı" olduğunu söyledi.

Fransa GP'sinde iyi bir performans sergileyen ve sıralama turlarında takım arkadaşını net bir şekilde mağlup ederek yarışa sekizinci sırada başlayan Tsunoda, ilk turda Esteban Ocon'un kendisine temas etmesi sonucu spin atmış ve son sıraya gerilemiş, sonrasında ise araçta oluşan hasarın büyümesi nedeniyle yarışa veda etmişti.

Temas olmasaydı sekizinciliğin mümkün olduğunu söyleyen Tsunoda'nın bu formu, takım için ikna edici olacaktır.

