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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Tsunoda: ''Sinir bozucu bir hafta sonuydu''

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İspanya Grand Prix'sine 10. turda veda eden Yuki Tsunoda, sinir bozucu bir hafta sonunu arkasında bıraktığını söyledi.

Tsunoda: ''Sinir bozucu bir hafta sonuydu''

Tsunoda, 15. sırada ilerlerken, 10. turda aracı stop etti. Japon pilot aracı yeniden çalıştırmayı denese de bu bir işe yaramadı ve Japon pilot yarışa veda etti.

İlk bakışta sorun bir motor problemine benziyordu ancak Tsunoda, sorunun vites kutusundan kaynaklandığını dile getirdi.

Japon pilot, konu hakkında ''Bir anda arka lastikler kitlendi ve vites kutusu boşa geçti.  Sanıyorum ki motor ile değil de vites kutusuyla alakalı bir sorundu. Vites yoktu, aracı tekrardan çalıştırdım ama hiçbir şey değişmedi. Orada ne olduğunu araştırmamız gerek ama evet, oradan çıkmamız imkansızdı.'' ifadelerini kullandı.

 

Tsunoda'nın hafta sonu oldukça sorunlu geçti.  Japon pilot, antrenman turlarından itibaren bir tempo eksikliği yaşamıştı. Sıralama turlarında da 1. bölümde elenen Tsunoda, takımına oldukça sert eleştirilerde bulunmuştu.

Tsunoda da oldukça sinir bozucu bir hafta sonunu arkasında bıraktığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Evet, antrenman turlarından itibaren oldukça sinir bozucu bir hafta sonuydu. Dün tamamen benim hatamdı. Bugün ise tamamen benim kontrolümün dışındaydı.''

''Yani evet, işime yeniden odaklanmam gerek. Sezonun ilk bölümünü daha iyi geçirmek iyi olurdu ama şimdi kendimizi yenileyip, Monako'ya odaklanacağız.''

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, leads Nikita Mazepin, Haas VF-21, and Nicholas Latifi, Williams FW43B

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, leads Nikita Mazepin, Haas VF-21, and Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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