Tsunoda, şimdiden AlphaTauri aracının gelişimine katkıda bulunmaya başlamış

Tsunoda, geçtiğimiz haftalarda Bahreyn Grand Prix’sinde ilk yarışına çıkmış ve Red Bull sürücü programı sayesinde F1’e geçen son isim olmuştu. Formula 3 ve Formula 2’de geçirdiği birer sezonunun ardından hiç vakit kaybetmeden Formula 1’e yükselen Japon pilot, ilk yarışındaki geçişleri ve etkileyici performansı ile çoğunluğu etkilemeyi başardı.

İtalyan ekip daha önce Tsunoda’nın takım arkadaşı Pierre Gasly’nin bu sezon araç gelişiminde oynayacağı önemli rolden bahsetmişti. Eggington, bir tecrübeli sürücü ve bir çaylak sürücüden oluşan sürücü kadrolarının diğer takımlara bakıldığında onları ‘farklı bir senaryoda’ bıraktığını dile getirmişti. Görünüşe göre Tsunoda, bu konuda Gasly’i tamamlamaya başlamış bile.

Konu hakkında konuşan Eggington: ‘’Pierre geçen sezon da bizimle olduğundan geçen seneye kıyasla nelerin iyileştiğini ya da kötüye gittiğini detaylı bir biçimde bize anlatabiliyor, bu da oldukça iyi.’’

‘’Bu korelasyon çalışmasıyla birlikte Yuki’nin kafasında oluşan soru işaretlerini giderebiliyoruz. ‘Bunu bekliyorduk, bu bize de sürpriz oldu ya da bunun üzerinde çalışacağız’ gibi. Buna ek olarak bazen Yuki bize sorular soruyor ve biz de ‘evet, bu oldukça enteresan’ diyebiliyoruz. Onun sürüş tarzı Pierre’e kıyasla biraz daha farklı, bu da farklı odak noktaları ve sorular oluşturabiliyor.’’

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

‘’Yani durum biraz ikisinin karışımı, önemli olan gereken hıza ve araç gelişiminde yardımcı olabilecek tempoya sahip olması."

Tsunoda’nın F1’e yükselişi oldukça hızlıydı. Japon pilotun, Japonya F4 şampiyonasında yarışalı daha 3 sene oldu. Geçtiğimiz sezon Formula 2’de etkileyici bir çaylak sezonu geçirmesinin ve AlphaTauri ile birkaç test yapmasının ardından Tsunoda, 2021 sezonu için AlphaTauri koltuğuna getirildi..

Eggington, ‘’Onun hızlı olduğu F2’de yarışırken de belliydi. Bu fırsatı hak ediyor, Formula 1’e gelen her genç sürücü gibi o da şu an bir öğrenme sürecinden geçiyor ve her şeyi adım adım öğrenecek. Çok fazla bilgiyi özümsemesi gerekiyor. Bizimle gayet iyi iletişim kuruyor ve araçtan neler istediğini gayet iyi anladık.’’

‘’Bahreyn’de inişli çıkışlı bir hafta sonu geçirdi ama gayet hızlıydı. Arabada birkaç ufak sorun yaşadık ve bu onun canını sıktı, zaten canını sıkmasaydı sorun olurdu. Bu sorunlara rağmen yine de gayet iyi geri geldi.’’

‘’Takımda birçok genç insan olması çok yenileyici, bu meydan okumadan zevk alıyorum. Takımımız da kendini beğenmişlik yapmadan, genç sürücülerle gayet verimli bir şekilde çalışıyor.’’

‘’İnişli çıkışlı bir sezon olacak gibi duruyor ama o verilen görevi iyi yapıyor ve bu bence önemli çünkü orta sıralar fazlasıyla yakın ve buna ihtiyacımız var.’’ diye ekledi.