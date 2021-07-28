Tsunoda: "Silverstone, lastikleri anlama açısından dönüm noktası oldu"

Çaylak sürücü, bu seneye çok hızlı başlasa da tek tur performansı açısından takım arkadaşı Pierre Gasly'e ayak uyduramadı ve yarışlarda da pek bekleneni veremedi.

Silverstone'da sıralamalardan önce sadece tek bir antrenman seansının olması Tsunoda için bir test oldu.

Sıralamalardan itibaren kapalı park kuralları geçerli olduğu için ayarlar erkenden belirlendi ve her iki AlphaTauri pilotu ayarlarından pek memnun kalmadılar. Gasly, sezonun en kötü sıralama seansını geçirdiğini söylerken Tsunoda, kötü geçen Sprint yarışının ardından ana yarışta büyük ölçüde lastiklerini korumaya odaklandı.

Motorsport.com'a konuşan Tsunoda, "Lastik yönetimi açısından gerçekten iyiydi. Avusturya'da lastikleri çok fazla sakladığım için aşırı yavaştım."

"Silverstone'da bunu iyileştirmeye çalıştım. Yarışın başındaki ilk bölümde neredeyse tam gaz gittim, özellikle de sert lastiklere geçtikten sonraki ikinci bölümde de. Ancak biraz daha fazla lastik kontrolü ile sürüş işe yaradı. Bu deneyimi aklımda tutup gelecek için kullanacağım." dedi.

Tsunoda, Kimi Raikkonen'in spini ve Gasly'nin lastik patlatması sayesinde Britanya GP'de 10. olarak puan almayı başardı.

Tsunoda, "Puan aldığım için mutluydum. Son 3 ya da 5 turda pozisyonlar çok fazla değişti. Ancak evet, genel olarak farklı format durumu zorlaştırdı. Tek bir antrenman ile doğrudan sıralamalara geçtik ve Silverstone'da daha önce böyle bir deneyimim olmamıştı."

"Oldukça zor bir yarış haftasıydı. Sıralamalarda trafik nedeniyle düzgün bir tur atamadım ancak en sonunda istediğim gibi bir puan alabildik. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Tsunoda, yarışta diğerlerini takip ederken çok zorlandığını kabul etti. Tsunoda, "Temiz havada gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum. O zamanlarda oldukça doğal bir dengeye sahiptim. Ancak kirli havaya girer girmez, aracın dengesi çok fazla istikrarsızlaşıyordu ve aracı düzgün bir şekilde sürmekte zorlanıyordum. Bu yüzden daha fazla geçiş için çalışmamız lazım. Şu an için esas sıkıntı bu."

"Ben sadece lastiklerimi yönetmeye odaklandım. Silverstone'da lastik yönetimi konusunda kendime güveniyordum. Planıma sadık kalmaya çalıştım. Öndeki araçları takip etmenin zor olmasını bekliyordum, bu yüzden mümkün olduğu kadar lastiklerimi idare etmeye çalıştım. Ve temiz havaya çıkınca elimden geldiği kadar zorladım. Bu, özellikle ilk stintte strateji açısından işe yaradı." dedi.