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Tsunoda: "Sezonun ikinci yarısında Ricciardo ile savaşmaya hazır hissediyorum"

Yuki Tsunoda, deneyimli bir pilot olan takım arkadaşı Daniel Ricciardo tarafından zorlandığını ve sezonun ikinci yarısında onunla mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, during the drivers' parade

Bilindiği üzere AlphaTauri pilotu Nyck De Vries, gerçekleşen 10 yarışın ardından beklenen performansı gösteremedi ve gridde hiç puan alamayan iki pilottan biri oldu. 

Bu durum, Red Bull yönetiminin De Vries'i takımdan göndererek Macaristan Grand Prix'si itibariyle yerine Ricciardo'yu getirmesine yol açtı.

De Vries takımdayken AlphaTauri'nin lider pilotu Tsunoda'ydı, ancak şu anda takımda Japon pilottan daha deneyimli ve daha yaşlı bir pilot var; bu da Tsunoda'nın üzerinde baskı hissetmesine sebep oluyor olabilir.

Bu konuda Tsunoda, "Mevcut durumun benim için tamamen yeni olduğunu biliyorum ve çok şey öğreniyorum."

"Şu anda deneyimli bir pilot tarafından zorlanıyorum ve o normal bir deneyimli pilot değil; üst düzey bir pilot ve hızlı olduğu gayet iyi biliyoruz."

"Aynı zamanda takımdaki davranış biçimi benimkinin tam tersi, yani ondan öğrenecek çok şey var ve bu benim üzerimde biraz baskı yaratıyor ve muhtemelen ve beni aceleci hissettiriyor." 

Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Son birkaç yarışta birkaç hata yaptım, ama şu anda sadece mutluyum ve sezonun ikinci yarısında onunla savaşmaya hazır hissediyorum." dedi.

Belçika Grand Prix'sine 11. sırada başlayan Tsunoda, bir pozisyon kazanarak yarışı puan barajında bitirmeyi başardı. 

Yarıştaki performansından ve elde ettikleri sonuçtan memnun olup olmadığı sorulduğunda Japon pilot, şunları söyledi: "Gerçekten çok mutluyum."

"Her şeyden önce takım harika bir iş çıkardı, araç bugün uçuyordu, Aston Martin'in temposuna eşit gibiydik ve aslında hedeflediğimiz ayar Pazar günüydü. Bu yüzden [Cuma ve Cumartesi günleri] yağmurda zorlanacağımızı biliyordum. Ancak yine de yağmurda çok kötü değildik ve 11. sırayı elde edebildim."

"Bugün araç performansını en üst düzeye çıkardım ve mutluyum."

"Özellikle son birkaç yarışta çok zorlandım ve dün gerçekten korkunç bir gündü. Ama yaz arasına girerken kesinlikle mutlu ve olumlu bir şekilde bitirmek gerekiyor."

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