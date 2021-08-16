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Formula 1 Haberler

Tsunoda: “Sezonun başında yaptığım kazalardan sonra sakinleşmem gerekti”

Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Yuki Tsunoda, Formula 1 kariyerinin ilk 5 yarışında fazla agresif olduğunu kabul ederken, sürüş stilini “biraz” daha sakin bir hale getirdiğini söyledi.

Tsunoda: “Sezonun başında yaptığım kazalardan sonra sakinleşmem gerekti”

Çaylak pilot, F1’deki ilk yarışlarında agresif sürüş stiliyle birçok hayranının dikkatini çekti. Tsunoda, Bahreyn’deki ilk yarışta etkileyici geçişler yaparak dokuzuncu sırada finiş görmüştü.

Fakat Japon pilot, sonraki yarışlara yaklaşımından ötürü zorlandı ve Imola’da sıralama turlarında kaza yaparken, yarışta puan almak için mücadele ettiği sırada spin attı.

21 yaşındaki sürücü, konsantrasyonunu ve disiplinini artırmak için İngiltere’den İtalya’ya taşındı ve bunun sonucunda, son 7 yarışta 4 kez puan barajı içinde yer aldı.

Fakat Tsunoda, önceki yarışlarda yaptığı hataları tekrarlamamak için sürüş stilini “sakinleştirmesi” gerektiğini söyledi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Tsunoda, “Sürüş açısından stilimi tamamen değiştirmedim ama agresif olmam gereken anlarda biraz sakinleşmem gerekti.”

“Örneğin, ilk 5 yarışta bazen çok agresiftim ve doğrudan sıralamaların ilk bölümünde hata yapıyordum.”

“[Formula 2’deyken] büyük bir hata yaptığımda bunu kontrol etmek daha kolaydı ama bu, Formula 1.”

“Kontrol etmesi diğer alt kategorilerden çok daha zor ve bunu fark ettiğim andan itibaren daha sakin sürmeyi denedim.”

“Elbette, yarışta kendime güvenimi kazanır kazanmaz agresif olup normal stilime dönüyorum. Fakat, bu açıdan yaklaşımımı biraz değiştirdim.” ifadelerini kullandı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Photo by: Motorsport Images

Ayrıca Tsunoda, F1’e geldiğinde bu kadar "istikrarsız" sonuçlar almayı beklemediğini ve öğrenme sürecinin düşündüğünden daha inişli çıkışlı geçtiğini belirtti.

Tsunoda, “Dürüst olmak gerekirse, sezon öncesinden şimdiye kıyasla çok daha farklı şeyler bekliyordum.”

“Öncesinde, biraz daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyordum. Büyük hatalar yaptım ve bazı yarışlarda ise çok iyi iş çıkardım. Bu yüzden, inişli çıkışlı geçti.”

“[Sonuçlarımın] daha istikrarlı olacağını düşünüyordum. Fakat, şimdiye kadar bence çok fazla şey öğrendim.”

“Yılın sonunda değil de başında büyük hatalar yapmam daha iyi oldu. Bu yüzden, şu anda sadece bir öğrenme sürecindeyim ve böyle bir durumu kabullenip ileri bakıyorum.” 

“Bu öğrenme trendinin bu kadar dik olmasını beklemiyordum. Mesela, aracın ayarını nasıl yaptığınız [çok önemli]. Ayrıca, alt kategorilere kıyasla direksiyonda çok fazla düğme var ve bu yüzden, daha dikkatli olmanız gerekiyor.” dedi.

Şu ana kadar 18 puan toplayan ve pilotlar şampiyonasında 13. sırada olan Tsunoda, önümüzdeki yarışlar için hedefinin istikrarlılığını artırmak olduğunu söyledi.

“Hedefim çok basit ama yarış sonuçlarımın daha istikrarlı olması lazım ki bu da her yarış hafta sonunda puan almak demek oluyor.”

“Her seansta daha istikrarlı olmalıyım ve bu, yarış sonuçlarıma da yansımalı.” diye ekledi.

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