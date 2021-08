Tsunoda: “Sezonun başında yaptığım kazalardan sonra sakinleşmem gerekti”

Çaylak pilot, F1’deki ilk yarışlarında agresif sürüş stiliyle birçok hayranının dikkatini çekti. Tsunoda, Bahreyn’deki ilk yarışta etkileyici geçişler yaparak dokuzuncu sırada finiş görmüştü.

Fakat Japon pilot, sonraki yarışlara yaklaşımından ötürü zorlandı ve Imola’da sıralama turlarında kaza yaparken, yarışta puan almak için mücadele ettiği sırada spin attı.

21 yaşındaki sürücü, konsantrasyonunu ve disiplinini artırmak için İngiltere’den İtalya’ya taşındı ve bunun sonucunda, son 7 yarışta 4 kez puan barajı içinde yer aldı.

Fakat Tsunoda, önceki yarışlarda yaptığı hataları tekrarlamamak için sürüş stilini “sakinleştirmesi” gerektiğini söyledi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Tsunoda, “Sürüş açısından stilimi tamamen değiştirmedim ama agresif olmam gereken anlarda biraz sakinleşmem gerekti.”

“Örneğin, ilk 5 yarışta bazen çok agresiftim ve doğrudan sıralamaların ilk bölümünde hata yapıyordum.”

“[Formula 2’deyken] büyük bir hata yaptığımda bunu kontrol etmek daha kolaydı ama bu, Formula 1.”

“Kontrol etmesi diğer alt kategorilerden çok daha zor ve bunu fark ettiğim andan itibaren daha sakin sürmeyi denedim.”

“Elbette, yarışta kendime güvenimi kazanır kazanmaz agresif olup normal stilime dönüyorum. Fakat, bu açıdan yaklaşımımı biraz değiştirdim.” ifadelerini kullandı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Photo by: Motorsport Images