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Formula 1 Miami GP

Tsunoda: "Sezon başına kıyasla inanılmaz geliştik"

Yuki Tsunoda, takımın bu yıl şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsetti.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, geçen hafta sonu Miami GP'de neredeyse kusursuz bir iş çıkardı ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda şöyle dedi: "İnanılmaz bir hafta sonu oldu."

"Tempo gayet iyiydi, yarış boyunca iyi bir sürüş çıkardık. Son bölüme bakarsak Ferrari ya da McLaren'e kıyasla çok büyük bir tempo farkı yoktu."

"İlk yarışlara kıyasla böyle bir tempoya ulaşmak bizim için beklenmedikti. Bu da ne kadar zorladığımızı gösteriyor."

"Yıl boyunca kaydettiğimiz ilerleme çok iyiydi. Daniel de sprint yarışında dördüncü oldu. Bu da şu anda ne kadar hızlı olduğumuzu gösteriyor.

Bu sonucun sezonun geri kalanı için ne anlama geldiği sorusuna Tsunoda, "Çin'i çoktan unuttum. Kendime hatırlatmak istediğim bir yarış değil ama şimdiye kadar her yarışta en azından 10. sıra civarındaydık."

"Yarışların çoğunda puan aldık ve son zamanlarda sadece 10. bile değildik; sekizinci, dokuzuncu, yedinci ve dördüncü olduk. Yani çok hızlı bir ilerleme kaydediyoruz."

"Henüz Mercedes'le aynı seviyede değiliz ama örneğin bugün Mercedes'lerden birine kıyasla hız yakaladım hatta daha hızlıydım."

"Bu şekilde devam edersek, bir noktada ilk beşi yakalarız. Bizim için çok hızlı değiller. Şu an için hedeflediğimiz şey bu."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, arrive for the drivers parade

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, arrive for the drivers parade

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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