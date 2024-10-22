Tsunoda, sezon sonunda Red Bull ile ilk testine çıkabilir

Tsunoda şimdiye kadar sadece AlphaTauri/RB için testler yaptı ve yarıştı ve Red Bull aracıyla yaptığı sürüşler demo etkinlikleriyle sınırlı kaldı.

Ancak Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın sezon sonunda ona bu ilk fırsatı verebileceğini öne sürdü.

Austin hafta sonunda Japon üretici Honda'nın, Tsunoda'nın Red Bull ile teste çıkması için yoğun bir baskı yaptığı söyleniyordu.

Autosport tarafından Red Bull'un Tsunoda ile test yapıp yapmayacağı sorulduğunda Marko, "Evet, Abu Dabi için bazı planlarımız var."

"Biliyorsunuz ki oldukça çeşitli pilotlara sahibiz: Isack Hadjar, Liam Lawson..."

Marko'nun neyi kastettiği tam olarak belli olmasa da, en olası senaryo Tsunoda'nın sezon sonrası lastik testinde Red Bull RB20'yi kullanması olabilir.

Bu test sezon finalinden sonraki salı günü gerçekleştiriliyor ve takımların bu testte iki araç kullanması gerekiyor.

Araçlardan biri, resmi F1 süper lisans sahibi bir pilot tarafından kullanılmalı ve lastik testi için olmalı, diğer araç ise kariyerinde ikiden fazla yarışta yer almamış genç pilotlar tarafından kullanılabilir.