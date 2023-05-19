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Tsunoda, selden etkilenen Faenza'nın temizliğine yardımcı oldu

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, takımının fabrikasının bulunduğu Faenza'da sokaklara çıkarak temizlik işlerine yardımcı oldu.

Abdullah Çelik
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri

İtalya'yı vuran sel felaketinin ardından bu hafta sonu yapılacak olan Emilia Romagna GP iptal edildi. Bölgede yaşanan sel nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, 13 binin üzerinde insan evini tahliye etmek zorunda kaldı.

Haberlere göre 6 ayda düşmesi gereken yağmurun 1.5 günde yağmasının sonucunda 20'den fazla ırmak taşarken, 300 civarında heyelan meydana geldi.

AlphaTauri'nin merkezi ve aynı zamanda Tsunoda'nın yaşadığı şehir olan Faenza, sel felaketinden etkilenen yerleşim yerlerinden birisiydi.

Sel sonucunda AlphaTauri çalışanlarının bazıları evlerini boşaltmak zorunda kaldı ve geceyi fabrikada geçirdi.

Selin ardından yapılan temizlik çalışmalarına Tsunoda da katıldı. 23 yaşındaki Japon sürücünün bu davranışı, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Diğer taraftan Tsunoda'nın takım arkadaşı Nyck de Vries'in AlphaTauri'nin fabrikasına gitmeye çalışırken sel nedeniyle mahsur kaldığı ve bir McLaren çalışanının yardımıyla bir köye sığındığı ortaya çıktı.

 

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