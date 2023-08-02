Tsunoda: "Ricciardo'nun gelişi üstümdeki baskıyı arttırdı"
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun gelişiyle üstündeki baskının büyüdüğünü ancak eski temposunu yeniden yakalayabileceğini söylüyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 10 yarışta Nyck de Vries'e büyük üstünlük kuran Tsunoda için asıl mücadele yeni başlıyor.
De Vries'in koltuğunu kaybetmesinin ardından Daniel Ricciardo gibi 8 yarış kazanmış bir isimle mücadeleye girişen Tsunoda, ilk iki yarışın ardından pek de fena görünmedi.
Ricciardo'nun gelişiyle üstündeki baskının arttığını itiraf eden Tsunoda, bu durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağını da ekliyor.
Tsunoda, "İçinde bulunduğum durum çok zorlayıcı, ancak kariyerimde ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıyayım."
"Çok şey öğreniyorum, özellikle de deneyimli bir pilot tarafından zorlanmak gerçekten faydalı."
"Daniel sadece deneyimli bir sürücü değil, aynı zamanda üst düzey bir sürücü ve ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz." dedi.
"Dahası, kendisinin takım içindeki davranışları da benim tam tersim. Ondan öğreneceğim çok şey var."
"Kendisinin gelişi benim üzerimde de biraz baskı yarattı, muhtemelen bu da son birkaç yarışta acele etmeme ve birkaç hata yapmama neden oldu."
"Ancak son yarışta her şeyi bir araya getirebildim. Kolay değildi. Ama mutluyum ve sezonun ikinci yarısında onunla mücadele etmeye hazır hissediyorum." dedi.
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, with Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sezona iyi başladığını ve ilk beş yarışın tamamını ya 10. ya da 11. bitirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tsunoda'ya göre kendisinin ritmini bozan olay, İspanya GP'sinde Guanyu Zhou'yu dışarı ittiği için aldığı ceza.
Tsunoda, "İstikrar çok önemli, geçen yıldan beri bu sayede kendimi geliştirebildim. İlk yarışlarda mutluydum; nedenini biliyordum."
"Barselona'dan sonra talihsiz bir şekilde puan kaybettiğim iki yarış oldu."
"O zamandan beri ritim kaybetmeye başladım. Hala geliştirmem gereken çok şey olduğunun farkındayım."
"Belçika'da sezon başındaki formumu yeniden yakaladım. Bu yüzden gerçekten mutluyum ve gelişmeye devam edeceğim." dedi.
Tsunoda, Belçika'dan puanla ayrıldığı için mutlu
Tsunoda, Belçika'dan puanla ayrıldığı için mutlu Tsunoda, Belçika'dan puanla ayrıldığı için mutlu
Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek"
Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek" Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek"
AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı
AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı
Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner"
Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner" Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner"
Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş
Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
Son Haberler
Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"
Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız" Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"
Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada
Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada
Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"
Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi" Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"
Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor
Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar