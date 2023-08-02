Tsunoda: "Ricciardo'nun gelişi üstümdeki baskıyı arttırdı"

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 10 yarışta Nyck de Vries'e büyük üstünlük kuran Tsunoda için asıl mücadele yeni başlıyor.

De Vries'in koltuğunu kaybetmesinin ardından Daniel Ricciardo gibi 8 yarış kazanmış bir isimle mücadeleye girişen Tsunoda, ilk iki yarışın ardından pek de fena görünmedi.

Ricciardo'nun gelişiyle üstündeki baskının arttığını itiraf eden Tsunoda, bu durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağını da ekliyor.

Tsunoda, "İçinde bulunduğum durum çok zorlayıcı, ancak kariyerimde ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıyayım."

"Çok şey öğreniyorum, özellikle de deneyimli bir pilot tarafından zorlanmak gerçekten faydalı."

"Daniel sadece deneyimli bir sürücü değil, aynı zamanda üst düzey bir sürücü ve ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz." dedi.

"Dahası, kendisinin takım içindeki davranışları da benim tam tersim. Ondan öğreneceğim çok şey var."

"Kendisinin gelişi benim üzerimde de biraz baskı yarattı, muhtemelen bu da son birkaç yarışta acele etmeme ve birkaç hata yapmama neden oldu."

"Ancak son yarışta her şeyi bir araya getirebildim. Kolay değildi. Ama mutluyum ve sezonun ikinci yarısında onunla mücadele etmeye hazır hissediyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, with Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sezona iyi başladığını ve ilk beş yarışın tamamını ya 10. ya da 11. bitirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tsunoda'ya göre kendisinin ritmini bozan olay, İspanya GP'sinde Guanyu Zhou'yu dışarı ittiği için aldığı ceza.

Tsunoda, "İstikrar çok önemli, geçen yıldan beri bu sayede kendimi geliştirebildim. İlk yarışlarda mutluydum; nedenini biliyordum."

"Barselona'dan sonra talihsiz bir şekilde puan kaybettiğim iki yarış oldu."

"O zamandan beri ritim kaybetmeye başladım. Hala geliştirmem gereken çok şey olduğunun farkındayım."

"Belçika'da sezon başındaki formumu yeniden yakaladım. Bu yüzden gerçekten mutluyum ve gelişmeye devam edeceğim." dedi.