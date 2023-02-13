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Tsunoda, Ricciardo'nun eski F1 koçuyla çalışıyor

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, kış sezonunun bir bölümünü yeni koçuyla çalıştığı bir eğitim kampında geçirdi.

Zeynep Taş
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Tsunoda, Ricciardo'nun eski F1 koçuyla çalışıyor
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Japon pilot 2023 için, daha önce Daniel Ricciardo'nun koçluğunu yapan Michael Italiano ile çalışmaya başladı.

Italiano daha önce çeşitli spor dallarında elit sporcularla çalışmış, Renault'da ise Ricciardo ile çalışmıştı.

Tsunoda ve Italiano yeni iş ilişkilerini oturtmak için Dubai'de birlikte iki hafta geçirdiler.

Tsunoda, "İki hafta boyunca oradaydım, genel kondisyonum üzerinde çalıştım. Bu, daha önce Ricciardo ile çalışan yeni antrenörümü tanımam için de önemliydi."

"Kampın ana hedeflerinden biri, testler ve yarışlar başlamadan önce birbirimizi anlayabilmemiz için ilişkimizi geliştirmekti."

"Bu ve esas olarak dayanıklılık tarafına odaklandığımız eğitim iyi gitti." dedi.

Dubai'de, yeni takım arkadaşı Nyck de Vries de vardı ve ikili; sezon başlamadan önce birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

De Vries 27 yaşındaki bir F1 çaylağı olarak nispeten yaşlı olsa da, büyük bir deneyime ve bir Formula E Dünya Şampiyonluğu'na sahip.

Tsunoda, "Nyck de Dubai'de antrenman yapıyordu, dolayısıyla birlikte biraz zaman geçirme fırsatı bulduk." 

"Birbirimizi önceden tanıyorduk. Zaten iyi bir ilişkimiz var ve bu sezon takım arkadaşı olarak bunun üzerine daha fazlasını inşa edeceğiz."

"Bu yıl takımın ilerlemesine yardımcı olmak için birlikte güçlü bir ikili oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca Nyck'ten bir şeyler öğrenebileceğime inanıyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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