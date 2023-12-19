Tsunoda: "Ricciardo takımı çok iyi yönlendiriyor"

Daniel Ricciardo sezon ortasında Faenza merkezli ekipte Nyck de Vries'in yerini aldı ve yedi yarışta Tsunoda'nın takım arkadaşı oldu.

Bu yarış sayısı daha fazla olabilirdi fakat Avustralyalı pilot Zandvoort'ta sakatlandı ve bu yüzden bir süre pistlerden uzak kaldı.

Avustralyalı pilot sezonun son beş yarışında direksiyona geri döndü ve bunların üçünde hem sıralama turlarında hem de yarışta Yuki Tsunoda'ya geçildi.

Japon pilot, takım arkadaşı hakkında şöyle dedi: "İyi bir geri bildirim sağlıyor ve geçmiş deneyimleri ona bu konuda yardımcı oluyor."

"Takım onun verdiği bilgilerden memnun ve ben de ondan çok şey öğreniyorum. Her şeyden önce, takımla nasıl ilişki kurulacağı konusunda farklı bir yaklaşımı var."

"Bu konuda benim tam tersim ve ben de kendimi geliştirmek istiyorum, en azından daha ölçülü olmaya çalışacağım. Daniel çok iyi bir kıyas noktası oluşturuyor ve takımı olumlu şekilde yönlendiriyor."

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan Yuki Tsunoda Sagamihara'daki hayran buluşmasında

Tsunodu, viraj girişlerinde geç frenleme de dahil olmak üzere agresif bir sürüş tarzına sahip, ancak bu bazen Mexico City'de Oscar Piastri ile giriştiğine benzer mücadelelerde onu olumsuz etkiliyor.

Buna karşılık Riccardo daha yumuşak bir stile sahip, hızını viraj ortasına taşımaya çalışıyor ve yön değiştirirken aracın arkasını sabit tutmayı tercih ediyor.

Tsunoda, "Özellikle oturup konuşmuyoruz ama zamanımız olduğunda, örneğin geçit töreninde, oldukça normal bir şekilde sohbet ediyoruz."

"Oldukça farklı sürüş tarzlarımız ve araçtan farklı taleplerimiz var ama bu iyi bir şey."

"Farklı bir stil öğrenmek benim için iyi, bana bir seçenek sunuyor ve daha da yüksek hızlara ulaşmamı sağlıyor."

"Gelecek yılki aracın nasıl olacağını bilmiyorum, her şey pistte nasıl davranacağına bağlı. Sürüş tarzımda ayarlamalar gerektirebilir, her zamanki yaklaşımlarıma sadık kalmayacağım."

"Gerekirse uyum sağlamaya çalışacağım ve sonra her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.