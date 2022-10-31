Tsunoda: "Ricciardo gibi deneyimli bir ismin bunu yapması can sıkıcı"

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Daniel Ricciardo, yumuşak lastiklere geçmesinin ardından harika bir tempo yakaladığı Meksika GP'nin son bölümünde, Yuki Tsunoda'yı sıkıştırmaya başladı.

Rakibine virajlı bölümde atak deneyen Ricciardo, Japon sürücüyle temas yaşadı ve rakibinin yarış dışı kalmasına neden oldu.

Temas sonrası kendisine 10 saniye zaman cezası ve iki ceza puanı verilirken, Tsunoda hasarlı aracıyla Meksika'dan eli boş ayrıldı.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda, "Bugünkü sonuç için çok üzgünüm."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Erik Junius

"Yarışın o noktasına kadar lastik yönetimim gerçekten iyiydi ve son stintte kendime güveniyordum, bu yüzden yarışımın böyle aptalca bir hatayla bitmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Daniel farklı stratejideydi ve beni kolayca geçebilirdi. Böylesine deneyimli bir sürücünün, geçişin mümkün olmadığı bir yerde atak yapmaya çalışması çok can sıkıcı."

"Puan almaya çok yakındım ve şu anda bunu başarmak bizim için çok değerli olacaktı."

"Elbette bu hafta sonundan çıkarılacak bazı olumlu sonuçlar var fakat şimdilik sadece her şeyi bir kenara bırakıp kendimi sıfırlamak ve ardından Brezilya'ya daha güçlü dönmek istiyorum." dedi.

Ricciardo'nun yaptığı hamleye şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Tsunoda, "Açıkçası şoke ediciydi. Orada geçiş yapmak neredeyse imkansızdı. Bunu denedi ve aracım hasar gördü. Onun hasar alıp almadığını bilmiyorum fakat şoke ediciydi. Beni gerçekten sinir etti." dedi.