Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

Ricciardo, McLaren'den ayrılması üzerine 2023 sezonuna Red Bull yedek pilotu olarak başlamıştı. Ancak sezon ortasında takımdan gönderilen AlphaTauri pilotu Nyck de Vries'in yerine Macaristan'da F1 gridine geri döndü.

Ancak Zandvoort'taki antrenman kazasında sol elini sakatladı ve beş tur boyunca yarışamayarak yerini Liam Lawson'a bıraktı.

Ricciardo bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için kokpite geri dönüyor ve artık Tsunoda ile bir takım arkadaşlığı ilişkisi kurmaları bekleniyor.

Bu ilişki geliştikçe Tsunoda, Ricciardo'nun 'duygu kontrolünü' geliştirmesine yardımcı olmasını istediğini söylüyor.

Autosport'un Ricciardo'nun Austin'de geri dönmesiyle ilgili sorusu üzerine Tsunoda, şunları söyledi: "Bunu dört gözle bekliyorum. Henüz birlikte iki yarış geçirdik, bu yüzden onun karakterini ya da nasıl sürdüğünü tam olarak keşfedemedim."

"Ama şimdiden ondan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Özellikle zayıf olduğum ve geliştirmek istediğim yönlerim, muhtemelen onun en iyi olduğu konulardan biri."

Zayıf olduğu yönünü netleştirmesi istenen Tsunoda, 'duygu kontrolüne' işaret etti.

Tsunoda, takım radyosunda yaptığı çıkışlarla ün kazanmış bir sürücü ve daha önce psikolojik destek aldığını belirtmişti.

Tsunoda, "Ben duygu kontrolü konusunda biraz zayıfım ve o bu konuda gerçekten iyi."

"Bu gerçekten çok önemli bir konu, özellikle de yılda 24 yarışta yer alıyorsanız."

"En önemli şey bu ve tecrübeli olduğu için muhtemelen neyi geliştirebileceğini, takımın ne istediğini biliyor."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri

"Yani benden çok daha sakin. Muhtemelen şu anda geliştirmek istediğim şeylerden biri de bu." dedi.

Tsunoda, Ricciardo ile aralarındaki ilişkinin henüz çok yeni olmasına rağmen, şimdiden araç hakkında benzer fikirleri paylaştıklarını da ekledi.

"Henüz onu tam olarak tanımıyorum ama sanırım araçlarla ilgili geri bildirimlerimiz ve ondan aldığım bilgiler oldukça benzer."

"Bence ekip olarak da oldukça iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl da onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum."