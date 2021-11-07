Tsunoda: "Red Bull'un turunu ben mahvetmedim, bu kendi hataları"

Motor değiştirdiği için pazar günkü yarışa gerilerden başlayacak olan Yuki Tsunoda, buna rağmen sıralama turlarının son bölümüne kadar kaldı ve takım arkadaşı Pierre Gasly'e hava koridoru sağladı.

Bu, Fransız pilotun sıralama turlarını beşinci sırada tamamlamasını sağlasa da, Red Bull için sıralama turlarını olumsuz etkiledi.

Çünkü Tsunoda, son turunda Gasly'e hava koridoru verdikten sonra yavaşladı ve o noktada ardından Perez geliyordu. Virajda pist dışına çıkan Tsunoda, Perez'e yol vermek istedi ancak Meksikalı sürücünün aracı, Tsunoda'dan gelen kirli havayla beraber yol tutuş kaybı yaşadı ve Perez pist dışına çıktı.

Perez turu bırakırken, arkadan gelen ve şampiyonluk savaşında olan Max Verstappen de etkilendi ve o turu yarım saniye geride bitirdi.

Red Bull ve Perez bunun üzerine Tsunoda'yı suçladı.

Seansın ardından bu konuda hakkında konuşan Tsunoda, Red Bull'un sıralama turlarını mahvettiğinin söylenmesine şöyle dedi: "Red Bull'un sıralama turlarını ben mahvetmedim. Onlar kendileri hata yaptı. Max'le durumu bilmiyorum. Maxi de mi ben etkiledim?"

Bunun üzerine Tsunoda'ya olayın tekrarı gösterildi ve Japon sürücü şöyle dedi: "Orada dışarı çıktım ve bundan başka bir şey yapamazdım. Yani bilemiyorum. Orada başka nereye gidebilirdim ki?"

"İkinci sektördeydim ve geri sayım vardı. Bilmiyorum, [başka] bir şansım olsaydı yine aynı şeyi yapardım. Başka ne yapmam gerekirdi bilmiyorum. Sizce yanlış bir şey yaptım mı?"

"Red Bull ile bu konuyu görüşmem gerekecek fakat yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum."

Tsunoda, ceza alan isimler arasında en önde başlayacağı için mutlu olduğunu belirtti.

"Bizim için asıl konu ceza alan isimlerin önünde başlamaktı ve bu hedefe ulaştım. Bu yüzden de çok mutluyum. Ayrıca temelde takım arkadaşıma hava koridoru verdiğim için de mutluyum. Bugün yapılan iş mutluluk verici."

"Yarışa yumuşak lastikle başlıyoruz ve ilk turda daha fazla yol tutuşa sahip olması bir avantaj olacak. Yarın neler olacağını görelim ama benim için normal bir ceza."

"Yumuşak lastiği seçmemizin temel sebebi takım arkadaşıma yardım etmekti. Eğer normal bir durum olsaydı, o zaman orta lastiği kullanırdım çünkü üçüncü antrenmanda çok iyiydi."

"Bu kez ana hedef Pierre'in üçüncü bölüme kalmasıydı ve benim de üçüncü bölüme kalmama yardımcı oldu. Yani üçüncü bölüme kaldığımdan emin olmak için yumuşak lastiği taktık."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images