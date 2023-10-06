Tsunoda, Aston Martin konusunda Red Bull tarafından yanlış anlaşılmak istemiyor

Japon pilotun AlphaTauri ile olan sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı ve önümüzdeki sene de burada yarışacak.

Sergio Perez'in takımda kalmaması halinde Red Bull'un 2025'te ikinci koltuğa kimi getireceği merak konusuyken, Tsunoda'nın ana takıma alınıp alınmayacağı kilit sorulardan birisi olacak.

Tsunoda'nın durumu, Red Bull bünyesinde yer alması için kendisine destek veren Honda ile olan güçlü bağları nedeniyle biraz karışmış durumda.

Japon üreticinin 2025 sonunda Red Bull'la yollarını ayırarak Aston Martin'e geçecek olması, kaçınılmaz olarak Tsunoda'nın Red Bull ile yollarını ayırabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Tsunoda, Aston Martin'e geçişi düşünmediğini söylüyor ve Red Bull'un bunu bilmesini istiyor.

Katar'da Red Bull kokpitinde bir şansı olduğunu hissedip hissetmediği sorulduğunda Tsunoda şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse öyle umuyorum."

"Red Bull'un bir şeyleri yanlış anlamasını istemiyorum, örneğin şu anda sadece Aston Martin'e odaklandığımı ya da bunun gibi bir şeyi düşünmelerini istemiyorum."

"AlphaTauri'deyim ve 18 yaşımdan beri Red Bull bünyesindeyim. Yani şu anda Aston Martin için değil Red Bull için yarışmaya odaklanıyorum."

"Umarım tüm bunları yanlış anlamamışlardır ve umarım geleceğimi gerçekten ciddiye alırlar."

"Eğer bir sürücü olarak iyi performans gösterirsem, umarım beni daha fazla düşünürler ve gösteremezsem de zaten durumu anlarım."

"Ancak performans gösterebilirsem, burada biraz daha fazla fırsata sahip olmak isterim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Tsunoda Honda'nın Aston Martin'e geçecek olmasının, Red Bull'un kararında etkili olmamasını ümit ediyor.

Çünkü Honda'nın istediği şeyin, kendi motorlarından biriyle olmasa bile Japon bir pilotun F1'de başarılı olması olduğunu düşünüyor.

Aston Martin'e geçişin Red Bull'un düşünce sürecini zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorulduğunda Tsunoda şunları söyledi: "Eğer durum buysa, bundan memnun kalamam."

"Honda ile [Red Bull'da] görüşmelerin nasıl gittiğini bilmiyorum, çünkü Honda hâlâ motor tedarik ediyor."

"Fakat Honda tarafından söylenen şey, ben başarılı olduğum sürece nereye gittiğimin umurlarında olmadığı."

"Bir Japon sürücünün başarılı olmasını istiyorlar. Birlikte çalışırsak ve [birlikte] başarıya ulaşırsak şanslı oluruz ama sonuçta bunu umursamıyorlar. Honda'da sevdiğim şey de bu."

"Hangi takımda olduğunuz umurlarında değil. Bu yüzden Aston Martin'e ya da başka bir şeye odaklandıklarını sanmıyorum. Sadece bir sürücü olarak Yuki Tsunoda'ya ve benim başarılı bir sürücü olmam için gereken desteğe odaklanıyorlar."