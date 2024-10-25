Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Meksika GP

Tsunoda: "RB20 ile test yapacağıma inanıyorum"

Yuki Tsunoda, Honda'nın da desteğiyle Red Bull RB20'yi test etmek için fırsat yakalayacağını düşünüyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020414536-LAT-20241020-GP2419_123210S0G_1097

Honda'nın uzun süredir desteklediği VCARB pilotu Yuki Tsunoda, Red Bull'un RB20 aracıyla test yapma şansı konusunda kendine olan güvenini artırmış durumda. 

Test fırsatının gerçekleşeceğine dair umutlu olduğunu belirten Tsunoda, "Bence bu test gerçekleşecek."

"Red Bull'da işler biraz böyle yürüyor. Ne olacağını o gün gelene kadar bilemezsiniz ama ben yine de elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"Bu benim için harika bir fırsat olacak. Nihayetinde sürüş yeteneklerimi biraz olsun gösterebileceğim. Honda'nın bu testi zorlaması gerçekten bana çok yardımcı oldu."

"Daha önce iki takım arkadaşımı geçtim ve hala test yapamamıştım. Sanırım arka planda başka şeyler de oluyordu," şeklinde konuştu.

Japon pilot, Honda'nın da desteğiyle bu testin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: "Verstappen'in 'yarış stiline' uyum sağlamam gerek"
Sonraki haber Colapinto, Amerika GP'sinde Brundle'ı neden görmezden geldi?

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Formula 1
Meksika GP
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak
Team Türkiye'nin ilk madalyası Ali ve Oytun'dan!

Team Türkiye'nin ilk madalyası Ali ve Oytun'dan!

TÜRK SPORCULAR
Team Türkiye'nin ilk madalyası Ali ve Oytun'dan!
Takımlar Meksika'ya hangi güncellemelerle geldi?

Takımlar Meksika'ya hangi güncellemelerle geldi?

Formula 1
Meksika GP
Takımlar Meksika'ya hangi güncellemelerle geldi?
Yuki Tsunoda
Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Marko, 2025'te Perez'in yerine başkasını istiyor

Marko, 2025'te Perez'in yerine başkasını istiyor

Formula 1
Amerika GP
Marko, 2025'te Perez'in yerine başkasını istiyor
Marko, RB'nin 2025 için ikinci koltuğunun Singapur'da açıklanacağını ima etti

Marko, RB'nin 2025 için ikinci koltuğunun Singapur'da açıklanacağını ima etti

Formula 1
Azerbaycan GP
Marko, RB'nin 2025 için ikinci koltuğunun Singapur'da açıklanacağını ima etti
RB pilotları, sezonun ikinci yarısına ilişkin beklentilerini açıkladı

RB pilotları, sezonun ikinci yarısına ilişkin beklentilerini açıkladı

Formula 1
Hollanda GP
RB pilotları, sezonun ikinci yarısına ilişkin beklentilerini açıkladı
Daha fazlası
Racing Bulls
Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

Formula 1
Amerika GP
Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"
Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

Formula 1
Amerika GP
Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı
Lawson, Ricciardo’nun yerini alacağını geçen sezon öğrenmiş

Lawson, Ricciardo’nun yerini alacağını geçen sezon öğrenmiş

Formula 1
Amerika GP
Lawson, Ricciardo’nun yerini alacağını geçen sezon öğrenmiş

Son Haberler

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

F1 Formula 1
Meksika GP
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

F1 Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

F1 Formula 1
Meksika GP
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye