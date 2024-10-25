Tsunoda: "RB20 ile test yapacağıma inanıyorum"

Honda'nın uzun süredir desteklediği VCARB pilotu Yuki Tsunoda, Red Bull'un RB20 aracıyla test yapma şansı konusunda kendine olan güvenini artırmış durumda.



Test fırsatının gerçekleşeceğine dair umutlu olduğunu belirten Tsunoda, "Bence bu test gerçekleşecek."



"Red Bull'da işler biraz böyle yürüyor. Ne olacağını o gün gelene kadar bilemezsiniz ama ben yine de elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"Bu benim için harika bir fırsat olacak. Nihayetinde sürüş yeteneklerimi biraz olsun gösterebileceğim. Honda'nın bu testi zorlaması gerçekten bana çok yardımcı oldu."

"Daha önce iki takım arkadaşımı geçtim ve hala test yapamamıştım. Sanırım arka planda başka şeyler de oluyordu," şeklinde konuştu.

Japon pilot, Honda'nın da desteğiyle bu testin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.