Tsunoda: "Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz"
Yuki Tsunoda, RB aracının şu ana kadar sıralama turlarında 'Q3'e kalabilecek bir araç' gibi hissettirdiğini söyledi.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01
Steven Tee / Motorsport Images
Tsunoda, sezon öncesi testlerin son gününde, zaman tablosunda liderin 0.450 saniye gerisinde 5. sırada yer aldı.
Japon pilot, VCARB 01 aracının geçen yılki AlphaTauri aracına kıyasla pek farkı olmamasına rağmen daha iyi hissettirdiğini dile getirdi.
"Araç geçen yıla kıyasla oldukça iyi hissettirdi. Bu yüzden şu ana kadar oldukça mutluyum."
"Bence genel olarak dengemiz iyiydi ve araç güçlü hissettirdi."
"Muhtemelen hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var ama genel olarak oldukça iyi adımlar attık."
"Dürüst olmak gerekirse, aracın 2023 Abu Dabi'deki araç ile arasında pek bir fark yok. Son Abu Dabi güncellemeleri 2024 için planladığımız güncellemelerdi ama bu güncellemelerin doğru olup olmadığını teyit etmek istedik, bu yüzden bunu Abu Dabi'deki son yarışa koyduk."
"Yani 2023'ün son yarışına kıyasla çok büyük bir fark yok."
Tsunoda, henüz yorum yapmak için erken olduğunun altını çizse de aracın Q3'e kalabilecek hissiyatı verdiğini gizlemedi.
RB pilotu, "Bunu söylemek için henüz çok erken ancak Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz gibi görünüyor."
"Tabii ki hâlâ gerçekçi davranıyoruz ve bu bir tür umut. Ruh halimiz daha çok Q3'e kalabileceğimizi ummak yönünde. Ama gerçekçi olmak gerekirse, ilk 10 için mücadele etmenin hâlâ kolay olmadığını söyleyebilirim. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
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