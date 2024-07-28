Tsunoda: "Puan almak için şansa ihtiyacımız var"
Yuki Tsunoda, sıralama turlarının ardından aracın performansını eleştirdi.
Yuki Tsunoda, Spa'daki yoğun yağmurlu geçen sıralama turlarının ardından yaşadığı karmaşık duyguları ve araçtaki istikrarsızlık sorunlarını dile getirdi.
Tsunoda seansın ardından şöyle dedi: "Ana sorun istikrarsızlık."
"Araç ayarları daha çok kuru hava koşullarına yönelikti ancak dün de yere basma performansı açısından tamamen kötüydü"
"Dürüst olmak gerekirse henüz pek bir gelişim görünmüyor."
"Macaristan'da yaşanan birkaç olay motorun zarar görmesine neden olmuştu."
"Bu yüzden haftanın başında Spa'da ceza almayı kararlaştırmıştık, böylelikle antrenmanlarda yarışa odaklanabildik."
"Yarışa en geriden başlayacağım ama yarın eğer gerçekten kuru olursa, puan almak için biraz şans gerekecek ama yine de her şey olabilir.
"Elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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