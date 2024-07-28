Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Tsunoda: "Puan almak için şansa ihtiyacımız var"

Yuki Tsunoda, sıralama turlarının ardından aracın performansını eleştirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020309046-LAT-20240726-GP2414_085540_67A4539

Yuki Tsunoda, Spa'daki yoğun yağmurlu geçen sıralama turlarının ardından yaşadığı karmaşık duyguları ve araçtaki istikrarsızlık sorunlarını dile getirdi.

Tsunoda seansın ardından şöyle dedi: "Ana sorun istikrarsızlık."

"Araç ayarları daha çok kuru hava koşullarına yönelikti ancak dün de yere basma performansı açısından tamamen kötüydü"

"Dürüst olmak gerekirse henüz pek bir gelişim görünmüyor."

"Macaristan'da yaşanan birkaç olay motorun zarar görmesine neden olmuştu."

"Bu yüzden haftanın başında Spa'da ceza almayı kararlaştırmıştık, böylelikle  antrenmanlarda yarışa odaklanabildik."

"Yarışa en geriden başlayacağım ama yarın eğer gerçekten kuru olursa, puan almak için biraz şans gerekecek ama yine de her şey olabilir.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Sonraki haber Gasly: "Ne yazık ki güncellemeler hakkında pek bir şey öğrenemedik"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Russell: "Son üç yıldır Spa'da zorlanıyoruz"

Russell: "Son üç yıldır Spa'da zorlanıyoruz"

Formula 1
Belçika GP
Russell: "Son üç yıldır Spa'da zorlanıyoruz"
Yuki Tsunoda
Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Tsunoda, Belçika GP için grid cezası aldı!

Tsunoda, Belçika GP için grid cezası aldı!

Formula 1
Belçika GP
Tsunoda, Belçika GP için grid cezası aldı!
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Formula 1
Belçika GP
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Red Bull, Perez'in yeri için Ricciardo'yu istiyor, RB için Lawson'ı hazırlıyor!

Red Bull, Perez'in yeri için Ricciardo'yu istiyor, RB için Lawson'ı hazırlıyor!

Formula 1
Belçika GP
Red Bull, Perez'in yeri için Ricciardo'yu istiyor, RB için Lawson'ı hazırlıyor!
RB F1 Team
Daha fazlası
RB F1 Team
Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?

Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?

Formula 1
Belçika GP
Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?
Tsunoda: "Araç ilk yarışlardaki gibi güçlüydü"

Tsunoda: "Araç ilk yarışlardaki gibi güçlüydü"

Formula 1
Macaristan GP
Tsunoda: "Araç ilk yarışlardaki gibi güçlüydü"
F1 güncellemelerindeki tökezleme, neden iki kat daha maliyetli oluyor?

F1 güncellemelerindeki tökezleme, neden iki kat daha maliyetli oluyor?

Formula 1
F1 güncellemelerindeki tökezleme, neden iki kat daha maliyetli oluyor?

Son Haberler

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye