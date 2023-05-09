Tsunoda: "Puan alamasak da performansımdan memnunum"

Bu yıl genel olarak iyi yarışlar çıkaran Yuki Tsunoda, Miami'de bir kez daha puan almaya çok yakındı ve sonunda 11. oldu.

Yarışın ardından konuşan Japon pilot, "İyi bir yarıştı! Takımla beraber çok fazla efor sarf ettik ve iyi bir iş çıkardık."

"Araçtan en iyi şekilde faydalandığımı hissettim. Hal böyle olunca puan alamamam üzücü oluyor. Yine de her şeyimi verdim ve performansımdan memnunum."

"Zihinsel olarak zor bir yarıştı; önümde ya da arkamda her zaman birileri olduğu için çok fazla dinlenemedim."

"Yarış tempomuzun bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Bu gerçekten gelecek yarışlar için cesaret verici bir şey."

"Imola'da bazı güncellemelere sahip olacağız. Umarım bunlar iyi gider ve istikrarlı şekilde puan kazanmamızı sağlar." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Nyck de Vries ise gerilerde kaldığı yarıştan puansız ayrıldı.

"İlk turda yaptığım hata sonrası geriye düştüm. Benim hatamdı, lastikleri kilitledim ve Norris'le temas yaşadık."

"Bu ilk stintimizi biraz tehlikeye attı çünkü sağ ön tarafta, tempomu etkileyen çok fazla titreşim vardı."

"Bu kadar geride ve DRS mesafesinin dışında olduğunuzda, düzlüklerde o kadar çok zaman kaybediyorsunuz ki yakalamak zor oluyor."

"En arkada tek başımaydım, bu yüzden her şeyin önemli olduğu orta grupta mücadele etmediğinizde, doğal olarak sizin için daha basit bir yarış oluyor."

"Hafta sonu biraz inişli çıkışlı geçti ve zor başladı; dün daha iyi bir gün geçirdik ve bugün ilk turda bu kadar çok pozisyon kaybetmemiz üzücüydü."

"Imola'ya güncellemeler getireceğiz, umarım gelişebilir ve tekrar yukarılarda olabiliriz."