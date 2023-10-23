Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış

Tsunoda, bitişe birkaç tur kala 10. sırada yarışa devam ediyordu. Yarışa 11. sırada devam eden Alex Albon’un pist limitleri ihlalinden beş saniye ceza almasından sonra Japon sürücü için pit stop fırsatı doğdu.

Yarışın son turlarına doğru ilerlerken Japon pilot en hızlı tur puanı için pite girme avantajına sahip oldu. Pite girip yumuşak lastikleri takan pilot, başarıyla yarışın en hızlı turunu attı, bir puanı cebine koydu ve yarışı 10. sırada bitirdi.

Yarışın ardından Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in diskalifiye edilmesiyle birlikte hafta sonunu beş puanla kapatan Tsunoda, takımının puanını 10’a yükseltti.

Pite çağırılması üzerine soruları cevaplandıran Tsunoda, şu açıklamaları yaptı: “Pite çağırıldığımda kalp krizi geçirecektim. Çünkü motordan kaynaklanan bir arıza olduğunu düşündüm.”

“En hızlı tur puanı için pite gireceğimi öğrendiğimde ise rahatladım ancak yine üstünde biraz baskı vardı. Ancak bir puanı başarıyla elde ettim, bu yüzden mutluyum.”

Gridin tecrübeli isimlerinin bir çok kez bu stratejiyi denediğini görmüştük. Ancak genç sürücü Tsunoda için oldukça yeni bir strateji olduğunu söylemek gerekiyor.

En hızlı tur puanını alma stratejisi üzerine konuşan Tsunoda, açıklamalarına şöyle devam etti: “Muhtemelen son turda pite girip yumuşak lastikleri takmayı ilk kez deneyimledim.”

“Çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Yarış boyunca lastikleri koruduktan sonra sıralama turu moduna geçtim ve lastikleri sonuna kadar zorladım. Araçta kalan az miktardaki yakıtla birlikte inanılmaz bir yol tutuş hissettim.”

“Son turda sonuna kadar zorladım. Tura başlamadan önce bataryayı tamamen şarj edememiş olsam dahi yine de tüm performansımı ortaya koydum.”

“COTA pisti pilotları fiziksel açıdan oldukça zorlayan bir pist. Ancak son turda bu hamleyi yapıp bir puanı cebimize koymak başarılı bir işti doğrusu.”

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

AlphaTauri aracına gelen güncellemelerden memnun olan Tsunoda, sözlerini şöyle bitirdi: “Faenza ve Bicester’da çalışanlar başta olmak üzere, her yarış üstüne koyarak ilerleyen tüm takım çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

“Aşama aşama ilerleme kaydediyoruz ve bugün 10. sırada finişe gelmek büyük başarı.”

“Biraz daha fazla puan alma şansımız vardı ancak yarışta her şeyin olabileceğini bilmeniz gerekir. Yine de sonuçtan memnunuz.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in yarış sonunda diskalifiye edilmesinden sonra Tsunoda, yarışın klasmanında 8. sırada yer aldı. En hızlı tur puanıyla birlikte 5 puanı hanesine ekleyen Japon pilot, şampiyonadaki puanını 8 puana yükseltti.

Bu sonuçla beraber AlphaTauri takımı, takımlar sıralamasındaki puanını 10’a çıkarttı. İtalyan takım sıralamada Haas’ın iki, Alfa Romeo’nun ise altı puan gerisinde son sırada yer alıyor.

Takımının puanlarının neredeyse tümünü toplayan Tsunoda, takımının durumunu şöyle değerlendirdi: “Bir puan bile bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Takımımı kutluyorum. Önümüzde hala dört yarış var ve aracımızın performansını en yüksek seviyede piste yansıtmaya çalışacağız.”

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04